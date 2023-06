Il Tanit Fine Restaurant “raddoppia” con la Terrace du Port by Tanit

Atmosfera magica, gusto e qualità, panorama d’incanto: sono gli elementi di successo del Tanit Fine Restaurant, la terrazza sul mare di Poltu Quatu, nel nord Sardegna, che quest’anno raddoppia con la Terrace du Port by Tanit, per gustare cocktail e anche piccole delizie, dal tardo pomeriggio a sera.

Il Tanit Fine Restaurant, da anni una delle mete imperdibili per la cena offre così una proposta diversa. Per chi desidera trascorrere una serata in uno degli scenari più belli della Sardegna. Qui la luce del tramonto tinge di rosa le rocce scolpite dal vento che si stagliano lungo il fiordo naturale del borgo di Poltu Quatu, affacciato sull’isola di Caprera.

Delizie gourmet, dai Nigiri di Wagyu con salsa Teryaki e maionese al Wasabi al crudo di gamberi con caviale Maolossol Amur Royal e salsa Ponzu, fino alla fritturina di calamari con salsa tartara o la burrata su Gazpacho di pomodorino e biscotti croccante o ancora il Pata Negra Joselito su pane pistoccu, ostriche e caviale, tutto è creato per un’esperienza di gusto in un ambiente affascinante.

La carta dei cocktail offre classici, alcolici e non alcolici, ma anche una grande varietà di “signature cocktail”, primo fra tutti quello dedicato proprio all’estate di Poltu Quatu. Il PQ Summer, con Gin Malfy orange, sciroppo, succo di limone e spuma di champagne.

Per la cena, il Tanit Fine Restaurant offre un ricco menù. Il pesce fresco è protagonista, senza dimenticare specialità di carne e per vegetariani. Si passa dai crudi di mare ai pesci e crostacei, dal fritto misto all’astice alla catalana alla grigliata del Tanit; irrinunciabilee la bottarga di muggine cons edano e pecorino, tra gli antipasti; tra i primi piatti spiccano gli gnocchi dorati con cozze su crema leggera di pecorino e il risotto al pino mugo e seppia; la scelta della carni vede classici come il filetto di angus beef alla senape ancienne e le costine di agnello. La selezione di a formaggi e insalate e i dolci completano il menu, insieme alla carte dei vini che rende omaggio alla Sardegna, oltre alla selezione di etichette nazionali

Poltu Quatu è una realtà unica nel suo genere. Un borgo con una scenografia naturale creata dal fiordo affacciato di fronte L’Arcipelago di La Maddalena e dalla magia della luce che varia nell’arco della giornata, tra il rosa delle rocce di granito, il verde della macchia mediterranea e l’azzurro del cielo e del mare cristallino.

Qui, non c’è bisogno dell’auto, tutti i servizi sono a portata di mano. Tra la promenade che costeggia la baia e i vicoli che si snodano all’interno. Per il soggiorno la scelta è tra il Grand Hotel Poltu Quatu e gli appartamenti The Reserve, per vivere la vacanza 5 stelle; la Marina dell’Orso è l’approdo sicuro per le imbarcazioni, meta irrinunciabile per chi arriva dal mare. Per l’aperitivo o la cena tante le soluzioni, tra le quali spicca il Tanit Fine Restaurant, punta di diamante di Poltu Quatu. Anche per la sua terrazza sul mare e le proposte enogastronomiche. Ma anche per lo sport e il benessere Heaven Sporting Club, con la palestra affacciata sulla marina, i campi da tennis e padel. Non manca il benessere la spa con trattamenti su misura. E poi shopping e intrattenimento durante tutta la stagione.