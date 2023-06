Il Sindaco di Oristano Massimiliano Sanna ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura della scuola dell’infanzia di via Lanusei fino a sabato 24 giugno

È stata la dirigente scolastica, la professoressa Pasqualina Saba Caradonna, considerate le alte temperature di questi giorni a chiedere la chiusura della scuola; anche in considerazione del verbale del medico scolastico competente che evidenzia che, –

a causa delle elevate temperature e in assenza di adeguati impianti di climatizzazione, –

la prosecuzione delle attività didattiche e di supporto alle stesse risulta altamente pericolosa per la salute collettiva.

Valutata la situazione, –

dato atto che nella scuola dell’Infanzia di Via Lanusei non è presente un impianto di climatizzazione ed anche in considerazione dell’avviso di allerta meteo della Protezione civile per alte temperature, –

il Sindaco ha firmato l’ordinanza di chiusura a tutela dei bambini e del personale scolastico; che potrà essere prontamente revocata al venire meno delle condizioni che ne hanno determinato l’adozione.

L’ordinanza

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 21/06/2023

OGGETTO: Chiusura temporanea scuola di Infanzia di Via Lanusei a causa delle elevate temperature

Il Sindaco premesso che con nota prot. n. 39664 del 21.06.2023 la Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo statale n. 3 di Oristano ha chiesto la chiusura della Scuola d’Infanzia di Via Lanusei fino al 24 Giugno 2023; a seguito dell’accertamento di temperature troppo elevate all’interno delle aule dell’Istituto;

vista in proposito la comunicazione inviata alla scuola in data 20.06.2023 a firma del medico scolastico competente ad oggetto: “Verbale sopralluogo scuola dell’Infanzia di Via Lanusei” con la quale lo stesso evidenzia che, a causa delle elevate temperature e in assenza di adeguati impianti di climatizzazione, la prosecuzione delle attività didattiche e di supporto alle stesse risulta altamente pericolosa per la salute collettiva;

dato atto che nella scuola dell’Infanzia di Via Lanusei non è presente un impianto di climatizzazione;

considerato che non è possibile adottare nell’immediato soluzioni alternative per refrigerare i locali della scuola e che pertanto sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di un’ordinanza sindacale di chiusura della scuola in oggetto, non essendo possibile usufruire della stessa, viste le attuali condizioni meteorologiche e climatiche avverse come da allerta meteo diramata dalla Protezione civile; visto l’art. 50 del d. lgs. n. 267/2000 (TUEL);

ordina

1) per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, la chiusura temporanea della Scuola d’infanzia di Via Lanusei nelle giornate di Giovedì 22, Venerdì 23 e Sabato 24 giugno 2023 fatta salva la revoca del presente provvedimento al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l’adozione;

2) dispone la trasmissione della presente ordinanza alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale n. 3 di Oristano;

3) dispone inoltre la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e nel Sito istituzionale dell’Ente e l’invio della stessa alle autorità e uffici competenti del territorio comunale. Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sindaco SANNA MASSIMILIANO