Il nuovo libro sulla Sardegna è bestseller: Wall Street Journal

Definito una “guida entusiasta ed erudita” dal Wall Street Journal, il nuovo libro dello storico americano Jeff Biggers sulla Sardegna è un grande successo

IN SARDINIA: Un viaggio inaspettato in Italia, il libro sulla Sardegna di Biggers è diventato un bestseller. Secondo il Times Literary Supplement di Londra, “Biggers è anche un convincente sostenitore della moderna cultura sarda… Molto più di un diario di viaggio, In Sardinia è compendioso ed evocativo.”

Basato su anni di ricerche e traduzioni di scrittori sardi, Biggers è stato elogiato da scrittori e critici sardi, tra cui Paolo Fresu.