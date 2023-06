Il crowdfunding immobiliare conquista l’entroterra sardo

L’entroterra sardo apprezza il lending crowdfunding immobiliare, utile alla sua valorizzazione. Dopo aver concluso con successo, lo scorso anno, tre operazioni, già rimborsate, a Ozieri (Sassari), con una raccolta totale di oltre 112mila euro, cui hanno contribuito 84 investirori, ITS Lending, unica piattaforma italiana di crowdfunding immobiliare dedicata alla rigenerazione dei borghi, torna in Sardegna, a Lanusei, nel Nuorese, con due nuovi progetti.

Nello specifico, si tratta di due raccolte fondi. Entrambe finalizzate alla ristrutturazione, esterna e interna. Con l’installazione di un impianto fotovoltaico, di un edificio, nel centro storico del paese, a pochi passi dal municipio. Composto da tre piani, dai quali saranno ricavati altrettanti appartamenti, di circa 60 metri quadrati ciascuno. E anche con un proprio box di pertinenza al piano terra.

Pronti per l’acquisto i tre appartamenti. E Gepark, il proponente, anche qualora il compratore, per qualsiasi ragione, non intenda più acquistare l’immobile, si impegna a rimborsare il capitale e gli interessi, entro la data di scadenza.

advertisement

La prima campagna di crowdfunding punta a un obbiettivo minimo di 25mila euro (che al momento è stato quasi raggiunto). Per una durata di 7 mesi, con un tasso di interesse annuo del 12%. La seconda a 30mila euro, con il riconoscimento di un tasso di interesse del 13% a chi investirà più di 2mila euro.

Va specificato che, in entrambi i casi, si tratta di lending crowdfunding immobiliare, dove chi investe presta un capitale che gli verrà restituito, al termine dell’operazione, insieme all’interesse maturato. Su ITS Lending il tasso d’interesse medio si aggira sul 9,4% su base annua. A fronte di una durata media dei prestiti di 8 mesi, rispetto ai 13 medi del mercato.

Il portale, nato a novembre 2021 e gestito da Crowdvillage Srl, società controllata dalla lifestyle company ITS ITALY, ha finora concluso con successo 32 campagne con una raccolta complessiva di 2,25 milioni di euro. Ha rimborsato 18 prestiti per 870mila euro, con un tasso d’interesse lordo medio su base annua pari al 9,6%. Per una durata media dei prestiti di 9 mesi (la più rapida del mercato).

“La Sardegna, con la sua bellissima parte interna, rappresenta un mercato interessante per ITS Lending.” Dichiara Fabio Allegreni, Business Strategy della piattaforma. “Uno strumento di finanza alternativa, come il crowdfunding immobiliare, accessibile a tutti, perché non richiede investimenti elevati e di facile e immediato utilizzo, può favorire la promozione, il popolamento e lo sviluppo economico di queste zone”.

Lanusei è un antico borgo di circa 5.400 abitanti, che si affaccia sui costoni del parco del Gennargentu. È sede della prima casa dei Salesinai di Don Giovanni Bosco in Sardegna (1902). E anche della dimora di Goffredo Mameli, compositore dell’ inno d’Italia. Sorge accanto al parco archeologico di Selene, costituito da basamenti di un nuraghe e di varie capanne di un villaggio e da due tombe dei Giganti, datate XV-XII secolo a.C..

Maggiori informazioni su www.itslending.it

Per altre notizie clicca qui.