Il Comune di Oristano ha pubblicato il bando per l’affidamento della gestione del Campo Tharros

La concessione sarà subordinata alla presentazione di un progetto di miglioramento e valorizzazione dell’area sportiva con la previsione di un utilizzo teso a favorire la pratica sportiva e l’aggregazione sociale e giovanile.

La durata minima della convenzione è di 10 anni, ma sono previste premialità in termini di prolungamento della durata della gestione sino ad un massimo di ulteriori 5 anni sulla base dei progetti di valorizzazione e di miglioramento qualitativo e funzionale del bene concesso, come, ad esempio: rifacimento del campo di gioco, miglioramento delle aree verdi di pertinenza, recinzione, illuminazione.

advertisement

Il Comune di Oristano ha pubblicato il bando per l’affidamento della gestione del Campo Tharros

Per l’utilizzo dell’impianto non è previsto alcun canone di concessione da corrispondere al Comune, né finanziamenti o contributi da parte dell’ente. Il concessionario dovrà assumere a proprio carico i costi di conduzione quali: utenze, pulizie, manutenzione ordinaria degli spazi e aree concesse, custodia e vigilanza del bene. I costi annuali sono quantificati presuntivamente in 30.000 euro.

Il concessionario dovrà provvedere alla voltura delle utenze e rimborsare al Comune le spese sostenute nel periodo transitorio.

Possono presentare la proposta di gestione accompagnata da un Piano di Fattibilità Economico Finanziaria esclusivamente le Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive senza fini di lucro, riconosciute dal CONI e affiliate a federazioni ed enti di promozione sportiva.

Come far pervenire la domanda

Le associazioni interessate devono far pervenire la domanda al Comune di Oristano, Ufficio Protocollo, Palazzo Campus Colonna, Piazza Eleonora d’Arborea, cap. 09170 entro le ore 24.00 di venerdì 07/07/2023 tramite:

Consegna a mano all’ufficio protocollo generale del Comune

Raccomandata AR. Non farà fede il timbro postale

Eventuali chiarimenti sui contenuti del bando potranno essere richiesti scrivendo all’indirizzo mail istituzionale@pec.comune.oristano.it entro il 3 luglio 2023.

Dichiarazioni

Massimiliano Sanna, Sindaco di Oristano

“Il Campo Tharros è uno degli impianti di punta del sistema sportivo cittadino – spiega il Sindaco Massimiliano Sanna -. È una struttura che ha una importanza anche storica e sociale per la città. Il Comune ne riconosce l’importanza e il prestigio e nel corso degli anni ha investito risorse per consentirne l’agibilità e la fruibilità. Oggi possiamo procedere all’affidamento alle società sportive per un periodo sufficientemente lungo per programmare investimenti. Il bando infatti prevede che il gestore possa proporre innovative formule di utilizzo per la valorizzazione dell’impianto sportivo”.

Antonio Franceschi, Assessore allo sport

“Il Comune non chiederà canoni di concessione – aggiunge l’Assessore allo sport Antonio Franceschi -. Il gestore dovrà farsi carico dei costi di gestione che sono stimati in 30 mila euro anni. Al fine di garantire l’equilibrio economico della gestione, il soggetto aggiudicatario potrà prevedere attività accessorie correlate all’uso dell’impianto sportivo da parte di diversi fruitori, l’incasso dei biglietti per gli eventi sportivi, la pubblicità all’interno della struttura, la somministrazione di bevande e/o alimenti a favore degli utilizzatori o del pubblico partecipante. Il gestore, infine, garantirà al Comune la disponibilità dell’impianto per attività o eventi organizzati dall’ente”.

“La pubblicazione del bando per l’affidamento della gestione non significa che il Comune di Oristano si voglia disinteressare dell’impianto e questo vale per tutti gli impianti concessi in gestione – precisa infine l’Assessore Franceschi -. Tutt’altro, abbiamo già programmato interventi di riqualificazione che interesseranno il campo di calcio la cui superficie, con un progetto da 800 mila euro, sarà trasformata in sintetico. L’operatività della convenzione sarà sospesa per tutto il periodo intercorrente dalla consegna dei lavori fino alla conclusione delle opere”.