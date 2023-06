Il 17 Giugno torna a Cagliari Puliamo la Sella! dedicato alla mobilità urbana e alle ghost net

Il tradizionale clean up organizzato dalla Fondazione MEDSEA torna a Cagliari sabato 17 giugno, con una giornata di rimozione dei rifiuti marini e una particolare attenzione alle reti da pesca abbandonate. Un appuntamento imperdibile per proteggere il mare e la fauna marina. L’iniziativa prosegue poi a bordo delle 32 linee CTM con il contest #PuliamoLaSella

Cagliari, 15/06/2023 (Aggiornamenti) – Il tradizionale clean up organizzato dalla Fondazione MEDSEA, Puliamo la Sella!, ritorna a Cagliari il prossimo 17 giugno. L’evento, che quest’anno celebra il suo quinto anniversario, si svolgerà in una speciale edizione dedicata alla mobilità urbana e alle ghost net, le reti e attrezzature da pesca abbandonate o perdute che minacciano la vita marina nei nostri fondali. Grazie alla collaborazione con la Guardia Costiera di Cagliari che supervisionerà le operazioni speciali a mare sarà infatti possibile procedere alla rimozione di queste attrezzature da pesca abbandonate o perse, geolocalizzate da Scuola Apnea Sardegna. “Un’azione che avrà un impatto significativo sulla protezione del mare e della fauna marina. Queste reti, infatti, vagano senza controllo nel mare (da qui il termine “ghost”), rappresentando una minaccia significativa per la vita marina e uccidendo in modo indiscriminato una vasta gamma di creature marine, tra cui pesci, tartarughe, mammiferi marini e uccelli acquatici – molte delle quali specie protette. “, spiega Francesca Frau, responsabile delle operazioni a mare per MEDSEA.

Per l’occasione e per tutto il mese di giugno, a bordo delle 32 linee del CTM – l’azienda di trasporto pubblico locale della città di Cagliari impegnata nella transizione all’elettrico dell’80% del suo parco macchine entro il 2026 – partner dell’evento – è stata lanciata l’iniziativa#PuliamoLaSella. Il contest invita l’utenza delle linee di trasporti a portare la raccolta di rifiuti in spiaggia nelle proprie “buone abitudini quotidiane” questa estate: un gesto gentile per il mare da condividere online per invogliare i propri amici a fare altrettanto. La campagna MEDSEA, in collaborazione con CTM, porta la firma del giovane designer Enrico Asili, figlio del pubblicitario Stefano Asili, scomparso prematuramente nel 2021 e che ha firmato il design originario dei due loghi: la torre dell’Elefante per CTM e il logo della Fondazione MEDSEA.

L’evento di Clean up vede il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna (RAS), del Comune di Cagliari e dell’Ordine dei Biologi della Sardegna, in collaborazione con la Rete regionale per la conservazione della fauna marina. L’evento è supportato quest’anno dall’Aurora Beach Bar & Grill del Poetto, dal Federlab Sardegna che riunisce le strutture ambulatoriali dell’isola. Event support è inoltre anche Egos Colloquium 39ma edizione Cagliari, simposio di management internazionale organizzato dall’Università degli studi di Cagliari che si svolgerà in città dal 6 al 9 luglio, per ripensare alla “good life” tra eredità e immaginazione con la sostenibilità ed inclusività come valori portanti.

Puliamo la Sella! appuntamento il 17 giugno a Marina Piccola

“Puliamo la Sella! è un appuntamento fisso in città e nasce con lo scopo di promuovere il rispetto per gli habitat marini e costieri – spiega Alessio Satta, presidente della Fondazione MEDSEA – La maggior parte della plastica che finisce in mare arriva accidentalmente dalle spiagge, bar e chioschi. Dal 2018 ad oggi, abbiamo raccolto oltre 15 tonnellate di rifiuti grazie a tutti i partner e volontari che danno costantemente il buon esempio, organizzando clean up tutto l’anno”.

Parteciperà all’appuntamento anche Carola Farci, conosciuta in città come la “eco prof” che lo scorso anno attraversò le spiagge di mezza Europa per raccogliere rifiuti e plastiche. Un laboratorio per i bimbi a tema riciclo e design sarà condotto dall’artista quartese Davide Volponi, assieme alla guida ambientale escursionistica Maria Pala.

Appuntamento il 17 giugno 2023 alle ore 9 all’anfiteatro di Marina Piccola, Cagliari. Da lì, i partecipanti si dirigeranno a mare e in spiaggia, lungo le prime fermate del Poetto, per raccogliere rifiuti, coordinati da 13 associazioni sportive e studentesche, tra cui Reset Unica. Il ritrovo finale è previsto all’anfiteatro alle ore 11:40 circa per il tradizionale scatto di rito con il bottino di rifiuti e plastiche recuperate dal mare, prima del ritiro dei rifiuti a cura di De Vizia

L’evento è aperto a tutti, individualmente, in coppia, in famiglia o in gruppo, previa registrazione.

La Fondazione MEDSEA, con base a Cagliari, lavora per la tutela degli ecosistemi marini e costieri del Mediterraneo e la protezione del patrimonio culturale con numerose attività, dalla riforestazione a mare(Una foresta marina per salvare il Pianeta) e a terra (Hope for Sennariolo), fino al ripristino e governance degli ecosistemi umido-costieri (Maristanis). Con Blue Eco Lab la fondazione porta avanti dei laboratori con le imprese per il recupero degli scarti delle attività dalla mitilicoltura per trasformarli in oggetti di design e arredo. Con la Blue community MEDSEA guida verso obiettivi comuni 12 imprese impegnate nell’economia circolare per il mare e l’ambiente in Sardegna.