Il 16 e 17 giugno torna a Sorso il Billèllera Music Festival

Il Billèllera Music Festival torna a Sorso il 17 giugno con la Dj special guest Donna Leake Classica, elettronica e rock tutto in una notte. Anteprima venerdì 16 con il Billèllera Music Contest

Prendete una Dj di livello internazionale, una manciata di classica, elettronica quanto basta e un po’ di sano rock. La ricetta per il cocktail perfetto è il Billèllera Music Festival, che dopo il successo della prima edizione torna a Sorso sabato 17 giugno – con anteprima il 16 – riproponendo una formula inedita tra i tanti appuntamenti musicali sardi. Il Billèllera prevede infatti, nella stessa sera, stili e linguaggi musicali diversi, raccogliendoli in un evento unico e concentrato nel medesimo luogo, il parco di via Europa a Sorso. Il festival, organizzato dal Comune di Sorso, nasce nel 2022 dall’incontro tra un’idea del sindaco Fabrizio Demelas e quelle dell’eclettico direttore artistico Luigi Frassetto, musicista, compositore e ingegnere del suono ed è realizzato quest’anno in collaborazione con l’Associazione culturale Quartet, il Club del Disco, il Consorzio turistico Golfo dell’Asinara, Radio del Golfo, il marchio di abbigliamento artigianale Inveloveritas e il collettivo Wonder Market.

Il programma. L’appuntamento principale è fissato per sabato 17 giugno: dalle ore 17 si alterneranno quattro realtà artistiche totalmente differenti l’una dall’altra. Si parte con Gold Mass, artista italiana, laureata in fisica, che scrive e produce musica elettronica. Ad oggi ha suonato in Spagna, Portogallo, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Slovacchia, Svezia e Italia ed è stata inserita nelle line up dei festival SIREN, Ypsigrock e Su:ggestiva, aprendo per artisti quali Iosonouncane e Dardust.

Spazio poi al Rock’n’roll degli Ipnotici – Alessio Mulas (voce e chitarra), Giuseppe Giuliana (basso) e Massimiliano Derosas (batteria). Tra sound sixties garage-punk, psichedelia, atmosfere da b-movie e beat italiano. Sarà poi il turno della musica classica con lo Shardana Wind Quintet. Caterina Solinas (flauto), Sara Pisano (oboe), Roberto Mura (corno), Giovanna Virdis (fagotto), Marcello Melis (clarinetto) che proporranno musiche di Farkas, Agay e Shostakovich, per finire con l’attesissima Donna Leake: Dj e collezionista di vinili inglese, ha ottenuto fama internazionale con due performance travolgenti al Boiler Room e comparendo in eventi e festival in tutto il mondo. I suoi set di rare-grooves comprendono jazz, funk, ritmi esotici e musica incredibilmente strana, con un gusto impeccabile nel creare l’atmosfera.

Il contest per giovani artisti. Venerdì 16 giugno il Billèllera ospita la prima competizione per giovani talenti. Ben 10 tra solisti e band hanno accettato l’invito e si sfideranno per il premio finale da 500 euro. Le tante richieste di partecipazione segnalano un grande fermento nel territorio e l’alta qualità dei concorrenti. Molto diversi tra loro come nello spirito del festival, è la garanzia di una grande serata.

Drink, food e Wonder Market. Come in tutti i grandi festival non mancheranno aree drink&food, accompagnate dal Wonder Market: un vero e proprio spazio delle meraviglie inclusivo, colorato e itinerante che ospiterà artigiani, artisti, musicisti, costruito sull’idea di ri-trovarsi e dare spazio a chi, con le proprie mani, realizza piccoli sogni.

Le due serate del Billèllera Music Festival sono a ingresso libero e gratuito.

