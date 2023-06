Il 13 porta fortuna al Club Family Hotel

La catena alberghiera dedicata alle famiglie con bambini dell’imprenditore Andrea Falzaresi,-

dopo aver rilevato un nuovo grande albergo a Milano Marittima, –

si conferma tra le più premiate da Tripadvisor in Italia e in Europa, seguendo un trend che porta benefici a tutta la Romagna

Club Family Hotel si conferma tra le migliori catene al mondo nel settore delle vacanze dedicate alle famiglie con i servizi all inclusive.

L’ultima perla, la tredicesima, un bellissimo hotel villaggio direttamente sulla spiaggia di Milano Marittima, porta dunque tanti buoni auspici allo staff dell’operatore turistico Andrea Falzaresi di Cesenatico.

Dopo aver conquistato dei primati italiani, collocandosi ai vertici nelle ricerche dei family hotel sul web e nelle classifiche di Tripadvisor, l’imprenditore romagnolo consolida il suo ruolo di vertice nella elite degli alberghi a livello mondiale.

Assieme al Club Family Hotel Riccione, –

che ha confermato la presenza nella ristretta cerchia dei “Best of the Best”, dove in tutta Europa entrano soltanto 25 alberghi nella classifica di Tripadvisor, –

quest’anno anche il Club Family Hotel Michelangelo di Milano Marittima è riuscito a fregiarsi del titolo di “Best of the Best”. L’hotel-villaggio CFH Riccione si è classificato al tredicesimo posto, mentre il CFH Michelangelo è dodicesimo.

Tra le prime nella destinazione mare

In Italia la catena continua ad essere tra le prime nella destinazione mare, come sottolinea lo stesso Falzaresi:

“Se guardiamo esclusivamente le strutture ricettive sul mare, in Europa siamo al decimo e nono posto, quindi con entrambi gli alberghi nella top ten. In Italia siamo classificati addirittura al secondo e terzo posto nella classifica dei migliori family hotel, se prendiamo in considerazione le località marittime. I risultati ottenuti a livello internazionale rappresentano un grande stimolo per me e per tutti i componenti del gruppo. Fregiarsi di due strutture nei “Best of the Best” d’Europa è una incoronazione senza precedenti, il premio ad un lavoro quotidiano che porta tutto il nostro staff ad impegnarsi per migliorare ulteriormente ciò che è già a livelli di eccellenza. Nel settore dei family hotel siamo fortissimi e lo dimostra il fatto che le recensioni su Tripadvisor sono ottime, i nostri ospiti sono felici, ce lo dicono, li sentiamo con noi, ma loro lo scrivono anche nero su bianco. Questi giudizi positivi espressi dai turisti ospiti nei nostri alberghi, ci danno ancora più forza per ospitarli al meglio”.

Club Family Hotel

Club Family Hotel è una realtà leader in Europa, formata da tredici villaggi e strutture ricettive, tutte di dimensioni medio grandi, dotate di molti servizi e offerte all’avanguardia, dove si registra una media di oltre 350mila presenze a stagione.

Gli alberghi firmati CFH sono situati a Cesenatico, Cervia, Milano Marittima e Riccione, dove sono dei veri e propri punti di riferimento, per le vacanze con la formula all inclusive con open bar. Complessivamente le camere sono oltre 1.200, delle quali 400 nella sola Cesenatico, negli Hotel Tosi Beach, Serenissima ed Executive. Quest’anno Falzaresi punta su offerte molto accattivanti per le famiglie, inserendo nei pacchetti all inclusive anche l’ingresso gratuito ai grandi parchi tematici della Riviera Romagnola.