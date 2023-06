“I suoni nell’aria”, Dominigheddu Medde e la fisarmonica: sabato 10 giugno a Borore una giornata dedicata al ricordo del musicista e alla storia dello strumento

Il sindaco Ghisu: “artisti, patrimonio materiale e immateriale dei paesi e motivo di incontro”

advertisement

“I suoni nell’aria”, Dominigheddu Medde e la fisarmonica: sabato 10 giugno a Borore una giornata dedicata al ricordo del musicista e alla storia dello strumento

Borore, 7 giugno 2023 – Si chiama “I suoni nell’aria” la manifestazione che si terrà il 10 giugno a Borore (NU); dedicata al ricordo dell’illustre suonatore di fisarmonica Dominigheddu Medde, e alla storia e diffusione del suo strumento.

I suoni nell’aria è un titolo che evoca la magia di uno strumento diffuso in tutta la Sardegna; e utilizzato nei diversi contesti musicali e di festa popolare e sacra, grazie anche ai suoi suonatori.

Dichiarazioni di Salvatore Ghisu, sindaco di Borore

“E’ un evento molto importante per il paese di Borore la riscoperta e il rilancio della figura di Medde:

un grande fisarmonicista, che è stato in tutte le piazze della Sardegna. Imparò a suonare da autodidatta e poi, con al sua straordinaria sensibilità riuscì a interpretare in maniera qualificata il suono della fisarmonica in uno stile tutto suo – puramente gioioso – per ciò che riguarda l’animazione delle feste popolari.

Avere figure di questo calibro per i piccoli paesi è davvero motivo di orgoglio. Vogliamo dunque celebrarlo perché il suo ricordo possa essere motivo di incontro e di nuove esperienze e conoscenze:

credo che il patrimonio artistico, culturale e intellettuale dei paesi come Borore passi anche dal riconoscimento delle figure di artisti come Medde, patrimonio materiale e immateriale del territorio.

Voglio vivamente ringraziare la Pro Loco e la famiglia del musicista insieme all’Associazione Culturale Imprentas per la collaborazione, determinante per la buona riuscita dell’evento”.

Dominigheddu Medde

Nato a Borore nel 1929 e scomparso vent’anni fa è considerato il principale interprete dello stile fisarmonicistico del Marghine e uno dei suonatori che nel secondo Novecento hanno contribuito alla professionalizzazione dei suonatori popolari di balli sardi.

La manifestazione e il programma

E’ stata organizzata dal Comune di Borore, con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo, e la collaborazione dell’Associazione Turistica Pro Loco di Borore, dell’Associazione Culturale Imprentas e della famiglia di Dominigheddu Medde.

La manifestazione durerà per l’intera giornata e si svilupperà nel seguente modo: alle ore 11 nella Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine Assunta di Borore, Padre Salvatore Putzolu celebrerà la Santa Messa in suffragio del grande maestro. La Messa sarà animata dal fisarmonicista Ireneo Massidda. Alle ore 17 nei Nuovi locali dell’Ex Mercato Civico si terrà il Convegno “I Suoni nell’aria”: gli strumenti a mantice nel ricordo di Dominigheddu Medde. I lavori saranno tenuti da riconosciuti studiosi, etnomusicologi e musicisti, che approfondiranno le origini e la storia degli strumenti a mantice, le loro modalità di diffusione nell’isola e l’importante contributo fornito dal maestro Medde.

I lavori saranno moderati da Ottavio Nieddu, e saranno preceduti dai saluti istituzionali del sindaco di Borore Salvatore Ghisu e dell’Assessore Regionale del Turismo Gianni Chessa, dall’Assessore Aldo Salaris agli Enti Locali, del presidente ANCI Sardegna Emiliano Deiana.

Interventi

Interverranno con dettagliate relazioni sul tema della fisarmonica e degli strumenti a mantice Marco Lutzu, docente di Etnomusicologia presso l’Università degli Studi di Cagliari, Francesco Giannattasio, già professore ordinario di Etnomusicologia presso l’Università La Sapienza di Roma, Roberto Milleddu, docente di Etnomusicologia presso il Conservatorio “G. P. da Palestrina” di Cagliari, Gabriele Marangoni, docente di Fisarmonica presso il Conservatorio “G. P. da Palestrina”di Cagliari, Giacomo Serreli, giornalista e studioso di popular music; e infine Gianfranco Medde, figlio di Dominigheddu Medde.

La giornata si conclude in musica –

appuntamento alle ore 21 nello spazio esterno dell’ Ex Mercato Civico –

con la Rassegna sulle musiche del ballo popolare sardo con la partecipazione dei fisarmonicisti:

Alberto Caddeo, Davide Caddeo, Graziano Caddeo, Totore Chessa, Roberto Fadda, Silvano Fadda, Ireneo Massidda; e la presenza, inoltre, dei gruppi folkloristici Pro Loco di Borore, Ortakis di Bolotana, Gruppo Folk Bortigali, Santa Barbara di Macomer, Tradissiones Populares di Silanus, gruppo folk di Lei.

Inoltre ci saranno anche le esibizioni di alcuni cantadores accompagnati dalle chitarre di Nino Manca e Tore Matzau con i Cantaores:

Mario Firinaiu, Franco Demuro, Enzo Carata, Mario Mele, Mario Mannu, Emanuele Bazzoni, Franco Dessena ed infine il bororese Roberto Murgia.

Per altre notizie simili clicca qui: Festival internazionale “Musica sulle Bocche” 2023