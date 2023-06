I SixOneSix presentano l’EP “6FILES”

Dopo l’esperienza televisiva di Amici e la pubblicazione di diversi singoli i SixOneSix tornano con un nuovo progetto discografico che esplora le sonorità delle nuove wave urban

I SixOneSix pubblicano su tutte le piattaforme digitali, da venerdì 2 giugno, “6FILES”. E’ il primo EP della band capitolina, distribuito da Orangle Records.

Dopo le ultime release, “Parli Di Me” e “Drin Drin”, la formazione romana, nota per rappresentare un unicum nella scena italiana per le sue performance che uniscono musica e urban dance, torna con un nuovo progetto discografico composto da sei brani.

6FILES

“6FILES” si presenta come un EP che esplora le sonorità delle nuove wave urban. Punta inoltre i riflettori sulla versatilità del talentuoso gruppo di artisti. I brani raccolti nel progetto affrontano una vasta gamma di tematiche e incarnano differenti mood. Da episodi autocelebrativi, a testi conscious, fino a pezzi love. Il fil rouge che lega tutte le tracce dell’EP è soprattutto l’inconfondibile impronta stilistica dei SixOneSix. Fin dai loro esordi, tale caratteristica li ha subito distinti grazie alla loro attitudine fresca, energica ed irriverente.

Sulle curatissime e trascinanti produzioni, firmate dal producer Young AM, i SixOneSix trovano la perfetta cornice per la loro poetica diretta e, al contempo, ispirata caratterizzata dall’utilizzo di un registro linguistico composto da uno slang che fonde differenti idiomi. Il risultato è un progetto dal respiro internazionale in grado di soddisfare gli ascoltatori dai gusti più disparati. Un vero e proprio viaggio all’interno dell’immaginario ricco e variegato della band.

Un importante tassello per il percorso artistico dei SixOneSix

“6FILES”, dopo l’esperienza televisiva ad Amici e dopo la pubblicazione di diversi singoli, rappresenta un importante tassello per il percorso artistico dei SixOneSix: un EP che permette di scoprire nuovi ed inediti aspetti dei membri del collettivo e che lascia emergere la loro straordinaria e genuina voglia di sperimentare e di mettersi alla prova su differenti sonorità. Una violenta ventata di aria fresca nel panorama urban nazionale che non potrà che esaltare tutti gli appassionati del genere.

All’interno del progetto sono presenti i featuring con: Bresom e Ramos Baby.

