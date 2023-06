I Sindacati Siulp e Fsp Polizia salutano il Questore Agricola, Morabito e Morelli: “Un Questore di grande doti professionali ed altrettante qualità umane”

“Al termine del mandato del Questore Maurizio Agricola a Catanzaro non possiamo che ringraziarlo pubblicamente per aver gestito con assoluto equilibrio la Polizia di Stato nel capoluogo di regione.”

Lo affermano in una nota congiunta il Segretari Provinciali di Catanzaro dei Sindacati di Polizia Siulp ed Fsp, Gianfranco Morabito e Rocco Morelli; al termine di un incontro tenutesi all'interno della Questura tra il neo Questore di Napoli Maurizio Agricola e le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato.

“Pertanto, nell’augurare al Questore Agricola ogni soddisfazione professionale e personale, ricordiamo – dicono Morabito e Morelli –

l’importanza di aver avuto, in un anno e mezzo a Catanzaro, un Questore come il dottore Agricola; aperto alle istanze che provengono dal personale attraverso la voce sindacale.

Ricorderemo, soprattutto, Maurizio Agricola – concludono i Segretari del Siulp e di Fsp Polizia –

oltre per le alte doti professionali, che saprà sicuramente mettere in campo in un territorio difficile come Napoli, anche per le qualità umane sempre dimostrate quando ad essere in difficoltà poteva essere il poliziotto più giovane; o anche quello a cui venivano demandate improvvise responsabilità dovute alle criticità del servizio.

Ad maiora Questore Agricola.”