I Rhomanife In Concerto Live A Sava E Nardò

La Rhomanife band in tour 2023 con concerti ed eventi live

Questa settimana doppio appuntamento live per la Band Rhomanife, che si esibirà venerdì 2 giugno ore 21:00 presso la birreria Mcbeer di Piazza Risorgimento 1, Sava(Taranto) e sabato 3 giugno ore 21:00 presso il Jungle Parco Raho di Via Raho 15/a, Nardò (Lecce). Musica reggae live, con strumenti musicali e voci armoniche, per recare allegria nei cuori e vibrazioni positive. Ascoltare la musica dei Rhomanife è come scoprire una porta che apre su un nuovo luogo, importanti e pieni di verità sono i testi dei brani. Suoneranno live per voi : Gianni Somma(voce, chitarra), Pino Di Taranto(basso), Francesco Bartoli(batteria), Carlo Ragno(chitarra solista), Filomena De Leo, Antonella Lacasella (cori) Federico Ancona(tastiera).

La Band

Dal profondo cuore del rione Libertà di Bari, Rhomanife è una realtà di musica e speranza sin dal 1985. I Rhomanife, band sempre stata indipendente, ha prodotto 4 cd , molti videoclip e un tour che non si è mai fermato sin dagli esordi con più di 2500 eventi, concerti realizzati in Italia ed all’estero. La band si è esibita anche in: Spagna, Malta, Italia, Ungheria, Albania, 2 tour in Rep. Ceca, Svizzera e Grecia. Attualmente la band è formata: Gianni Somma voce e chitarra, Pino Di Taranto basso, Filomena De Leo voce, Antonella Lacasella voce, Carlo Ragno chitarra, Francesco Bartoli batteria e Federico Ancona tastiere.

