I Fratelli Vargiu sul podio della Nazionale Nacra 15

Con 3 punti di vantaggio e 4 primi, 2 secondi e 2 terzi su 10 prove, al netto degli scarti, i fratelli Alessandro e Carolina Vargiu (Ycc) si aggiudicano l’oro. Primi assoluti e primi under 19 nella nazionale Nacra 15.

Organizzata dal Windsurfing Club Cagliari al termine di un lungo weekend di intense regate, nel Golfo degli Angeli.

Dopo due giorni di vento da Sud, questa mattina il comitato di regata presieduto Andrea Bimbi, con Marco Clivio e Paolo Schirru, ha dato presto la partenza dell’ottava prova. Vinta da Enrica Morelli e Stefano Troiano del circolo Svagamente di Pescara, con un maestralino teso fino ai 14 nodi.

Nel corso della nona prova, Leonardo Vascellari e Eleonora Bandel (Wcc) sono stati penalizzati dai capricci del vento. Ha ruotato completamente quando erano in testa alla flotta, perdendo anche il vantaggio acquisito nella giornata di sabato. Retrocedono dunque al terzo posto (sebbene vincano negli under 17) dietro Morelli – Troiano che, premiati dalla costanza, chiudono al secondo posto.

Quarti Matteo Porru e Chiara Cavagnoli (Wcc), che hanno pagato care alcune distrazioni, nonostante si siano distinti per le ottime partenze.

Al quinto posto Ottavia Benedetta Ghiani con Luigi Zonca (Wcc) che oggi hanno chiuso la seconda prova con un bel secondo posto. Noni in classifica generale, ma primo equipaggio under 16 ed esordiente, Lorenzo Sirena e Alice Dessy (Ycc).

“È stata una regata avvincente, con molti ribaltamenti di classifica e condizioni meteo un po’ dispettose. Siamo molto contenti dei risultati dei nostri ragazzi, che si sono fatti valere e hanno osato non appena avuta la possibilità. Siamo molto contenti della presenza di ben sette barche locali in acqua, considerando che il Nacra 15 è la classe giovanile propedeutica a quella olimpionica.” Afferma Roberto Festa, presidente del Wcc.

Dopo la regata, per i Nacra 15 inizia questo lunedì una settimana di raduno federale, con test in acqua e a terra nella palestra del Molo Ichnusa, in preparazione per gli europei in Belgio che si annuncia già un campionato di alto livello e molto partecipato da tutto il mondo.