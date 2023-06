Ha ancora senso parlare di Diritti Umani con 59 conflitti in corso?

A La Maddalena i volontari di Uniti per i Diritti Umani continuano a diffondere i valori della Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite.

Sembrerebbe un affronto al buon senso parlare di Diritti Umani mentre nel mondo ci sono ben 59 guerre in corso e oltre 110 milioni di esseri umani sono costretti a lasciare i loro paesi di origine per non morire di fame o sotto le bombe.

Pace e Diritti sono diventate parole difficili da pronunciare e commentare senza cadere in luoghi comuni o l’elenco di desideri utopistici. Eppure, i volontari di Uniti per i Diritti Umani non vogliono sentire parlare di rassegnazione accettando passivamente la situazione; sarebbe come ammettere la sconfitta dell’intelligenza stessa dell’uomo.

Cosa c’è di “soluzione intelligente” nella guerra? Sfido chiunque a trovare una sola giustificazione della guerra per risolvere una qualsiasi diatriba tra persone o stati. Distruggersi e ammazzarsi a vicenda non ha mai portato a una soluzione del problema che inizialmente ha dato origine al disaccordo. Ciò che di certo lascerà la guerra in eredità, sarà distruzione, lutti, povertà e i feriti che soffriranno per il resto di loro giorni. L’altra certezza, saranno gli utili messi in cascina dalle stesse industrie delle armi e dalle lobby che nasceranno per la ricostruzione. Due eredità diametralmente in contrasto tra loro.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è stata promulgata nel 1948, al termine della guerra più sanguinosa della storia dell’umanità

È stata la necessità di evitare che stragi come quelle appena viste potessero ripetersi ad illuminare Eleanor Roosevelt a lavorare, insieme ad altri saggi, alla stesura del documento più importante della storia. Dopo oltre 75 anni quella lezione non è stata ancora recepita e molto resta ancora da fare affinché quegli intenti si realizzino.

Il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard scriveva: “I Diritti Umani devono essere resi una realtà e non un sogno idealistico”. I volontari di Uniti per i Diritti Umani e della chiesa di Scientology non intendono rinunciare a promuovere quella speranza e quei valori, per questo motivo, nella giornata di martedì 27, a La Maddalena hanno distribuito nei negozi e nelle strade del centro, i libretti contenenti i 30 articoli della Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite. Le iniziative proseguiranno ad oltranza in varie città e paesi di tutte le provincie della Sardegna.

Info: www.unitiperidirittiumani.it