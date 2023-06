“Guitarra, guitarra!”, domani in sala Sassu 50 allievi di Conservatorio e Liceo musicale in concerto

Domani, 16 giugno, un concerto in collaborazione con il Liceo “Azuni”

In programma brani del repertorio classico e musiche da film

Cinquanta studenti di chitarra del Liceo Musicale “Azuni” e del Conservatorio di Sassari affolleranno domani 16 giugno dalle 19 il palcoscenico della sala Sassu del “Canepa” nell’evento “Guitarra, guitarra!”.

Divisi in due gruppi, il #Nonsologuitarensemble e l’Ensemble di chitarre del Liceo, –

diretti dai docenti Danilo Leggieri e Calogero Sportato,- i giovani musicisti proporranno con i “colleghi” del Conservatorio un concerto diviso in due parti:

nella prima saranno proposti brani del repertorio classico di autori come Granados, Barrios, Vivaldi, Sor, Salinas, Villa-Lobos, Machado, Gismonti, Giuliani, Mores; mentre nella seconda verranno eseguite famose musiche da film come “Il padrino” di Rota, “La pantera rosa” di Mancini, “Il mago di Oz” di Arlen, “Aladdin” di Menken, “Casablanca” di Hapfeld e il tema di “New York, New York” di Kander, con l’apporto di un’allieva di clarinetto, due flautiste e due cantanti.

Il progetto, avviato dai docenti del Conservatorio Alessandro Deiana e Giuseppe Zinchiri in collaborazione con gli omologhi del Liceo Azuni Stefano Macciocu, Stefano Marrosu, Luigi Vedele, Danilo Leggieri e Calogero Sportato, rientra nelle attività di collaborazione tra “Canepa” e “Azuni” e rafforza il filo diretto tra l’istituzione accademica e quella liceale. «Questo concerto – spiegano gli organizzatori – rappresenta una prima presa di contatto che vorremmo proseguire nel tempo e contiamo già dall’avvio del prossimo anno accademico di iniziare un lavoro che anche durante l’anno scolastico porti i chitarristi del Liceo al Conservatorio e a conoscerne programmi e docenti ancor prima di diventarne allievi effettivi».

Come per tutti gli eventi del “Canepa”, l’ingresso è libero e gratuito.

Sassari, 15 giugno 2023