Guardie mediche, le aperture del weekend dal 16 al 18 giugno

Nel fine settimana i punti di continuità assistenziale delle guardie mediche saranno pienamente operativi in 9 comuni su 11. Presentati gli orari in cui il servizio sarà operativo in base ai diversi comuni.

Lanusei 16 giugno 2023 – In Ogliastra 9 comuni su 11, nel weekend dal 16 al 18 giugno, avranno la copertura completa dei turni delle guardie mediche. Infatti nelle sedi di Tortolì, Baunei, Tertenia, Gairo, Barisardo, Jerzu, Perdasdefogu, Talana e Seui, il servizio sarà assicurato dalle ore 20.00 di oggi (16 giugno), sino alle ore 8.00 di lunedì 19 giugno.

Per quanto riguarda invece la sede di Villagrande Strisaili, il servizio sarà operativo dalle ore 20.00 di oggi (16 giugno) sino alle ore 8.00 di sabato 17 giugno. Ma sarà operativo anche dalle ore 08.00 di domenica 18 giugno, sino alle ore 08.00 di lunedì 19 giugno.

Il punto di continuità assistenziale di Ilbono sarà invece aperto ai cittadini dalle ore 20.00 di oggi (16 giugno), sino alle ore 10.00 di sabato 17 giugno. Sarà riaperto inoltre anche dalle ore 20.00 dello stesso giorno, sino alle ore 8.00 di lunedì 19 giugno.

Per la giornata di sabato 17 giugno la direzione del Distretto ha inoltre disposto un’apertura straordinaria dalle 08.00 alle 10.00. Gli ambulatori interessati saranno quelli di Baunei, Tortolì e Barisardo.

