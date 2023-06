Gli Artisti Fuori Posto in scena con “Polvere”

Cosa succede quando l’eroina entra nella vita di un bambino nella Cagliari degli anni ’80? Sotto la forma di monologo lo spettacolo “Polvere”, nuova produzione degli Artisti Fuori Posto in scena a Cagliari, nel nuovo Spazio Off di via Chiara Lubich 32, il 9 giugno alle h 20:00, vedrà l’attore Piero Murenu (anche autore del testo) dare voce e corpo ai ricordi un bambino che, tramite il meccanismo della rievocazione, creeranno e daranno forma scenica a tante storie vere di bambini come lui, ai quali la vita è stata sconvolta dall’eroina.

Il testo nasce da lungo e profondo lavoro personale e di ricerca da parte dell’autore, in cui racconta memorie e immagini di una città, Cagliari, che non c’è più.

“Col tempo ho imparato a dare un nome a quei palazzi, chiese, vie, bastioni e quartieri: Stampace, la Marina, Villanova, Castello. Lassù ci andavo da ragazzino a guardare il mare, a vedere il grande golfo luccicante d’acqua blu, che da lì sembrava un gigantesco abbraccio. Una città d’acqua e colline Cagliari, fatta di inverni che non fanno troppo male e di estati in cui il sole scrosta i muri. È stato proprio nel pomeriggio di uno di quei caldissimi giorni d’estate, che io non sono morto…”

advertisement

Di e con: Piero Murenu

Tecnico audio: Filippo Salaris

Progetto video: Piero Murenu

Luci: Ivano Cugia

Sede spettacolo: Spazio Off Artisti Fuori Posto

Giorno: 9 giugno 2023 h 20:00

Biglietto: € 8,00

Informazioni: info@artistifuoriposto.com – 393 8256330

Per altri aggiornamenti clicca qui.