Gdf Savona – Polizia di Stato Novara: concluse le indagini dell’operazione “Patentopoli”

Riscontrate con l’operazione “Patentopoli” dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona e dagli Agenti della Polizia di Stato di Novara truffe aggravate nel rilascio di patenti di guida

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona ed

Agenti della Polizia di Stato di Novara, coordinati dalla Procura

della Repubblica di Novara, hanno disarticolato un’associazione a

delinquere ben radicata sul territorio. Era soprattutto dedita alla commissione di truffe nel settore del rilascio delle patenti di guida.

La complessa operazione è stata condotta a carico di 6 soggetti. Di questi

2 cittadini italiani e 4 stranieri, di origini pakistane, tutti

sospettati di appartenere ad un sodalizio criminale operante in

diverse località del Nord Italia.

La truffa

Il gruppo aveva organizzato infatti un sofisticato sistema fraudolento che

consentiva sia a cittadini italiani sia ad extracomunitari senza

alcuna padronanza della lingua italiana, tutti ugualmente privi delle

più elementari nozioni del Codice della Strada, di ottenere la patente

di guida dietro il pagamento di laute somme di denaro.

Gli indagati, dopo aver supportato i “clienti” nel disbrigo delle

varie incombenze burocratiche, negli attimi precedenti le sessioni

d’esame fornivano loro un indumento contenente una microcamera o un

microfono miniaturizzato. Dopodiché predisponevano il collegamento con

i prefati esaminandi attraverso un micro-auricolare in modo da poter

suggerire le risposte esatte. Unico compito dell’esaminando sarebbe

stato, dunque, quello di sedersi alla postazione assegnata e attendere

il suggerimento.

Le indagini

Le indagini eseguite dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Savona e dai poliziotti della Squadra di

Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Novara, sono

state condotte attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali. Ma anche servizi di osservazione, pedinamento, accertamenti documentali ed

indagini bancarie.

Le operazioni di perquisizione eseguite nel marzo dello scorso anno

nei confronti degli indagati, avevano infatti già portato al ritrovamento ed

al sequestro di prezioso materiale probatorio. Trovati infatti numerosi

auricolari bluetooth miniaturizzati, microcamere, smartphone, modem

wi-fi portatili e capi di abbigliamento opportunamente confezionati

per nascondere l’attrezzatura utilizzata.L’analisi delle apparecchiature elettroniche sequestrate, avevano

inoltre consentito di rinvenire numerose foto dei documenti di

identità dei “clienti”. Trovati anche appunti manoscritti con la rendicontazione dei profitti illeciti ottenuti e persino foto di candidati ancora

impegnati in sessioni d’esame a quiz.

L’ Avviso di conclusione delle indagini preliminari

Oltre a tutto ciò, la disamina delle chat intrattenute da alcuni degli

indagati ha agevolato la ricostruzione di numerosi episodi illeciti. Ha inoltre consentito di operare il sequestro finalizzato alla confisca di oltre 11 mila euro.

A seguito della conclusione delle indagini preliminari, l’autorità

Giudiziaria procedente ha quindi formalizzato l’Avviso di conclusione delle

indagini preliminari nei confronti dei 6 indagati. Ha infatti contestato loro 30 capi di imputazione afferenti altrettante sessioni d’esame alterate.

Per decine di candidati, inoltre, verrà proposto alle motorizzazioni

civili di competenza la revisione del documento di guida eventualmente

conseguito, per le opportune verifiche.

Il procedimento è in fase di definizione. Tuttavia i provvedimenti finora

adottati non implicano la colpevolezza degli indagati.

L’attività condotta dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia

Economico-Finanziaria di Savona e dagli Agenti della Polizia Stradale

di Novara testimonia inoltre la sempre più ampia ed efficace collaborazione

tra Forze di Polizia per la repressione di reati che quotidianamente

si ripercuotono gravemente sull’intera collettività.

