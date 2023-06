GDF Sassari: La guardia di finanza al Rally Italia Sardegna 2023

La Guardia di Finanza è stata presente alla ventesima edizione del prestigioso evento mondiale “Rally Italia Sardegna 2023” in programma dal 1 al 4 di giugno, con un suo spazio espositivo allestito all’interno dell’area promozionale di piazza Crispi ad Olbia.

Presso lo stand organizzato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, i visitatori hanno potuto ricevere informazioni riguardo ai compiti istituzionali svolti dal Corpo nell’ambito delle proprie attività di polizia economico-finanziaria oltre alle modalità di arruolamento previste per le varie categorie del Corpo.

Nello stand hanno esposto anche due veicoli d’epoca provenienti dal Museo Storico con sede a Roma. Una Fiat Balilla 508, in uso alla Regia Guardia di Finanza nel corso degli anni ’30; e una motocicletta Gilera 300 della fine degli anni ’50. I mezzi, completamente restaurati, venivano utilizzati per l’espletamento dei principali compiti che dovevano eseguire le forze dell’ordine. In particolare nei servizi anticontrabbando e di vigilanza doganale. Presente anche una delle unità cinofile in servizio nella provincia. Impegnata nel contrasto ai traffici di sostanze stupefacenti presso i porti e gli aeroporti del Nord Sardegna.

