GdF Roan Cagliari: liberato in mare un esemplare di tartaruga marina “caretta caretta”

E’ stata rilasciata oggi in mare una tartaruga caretta caretta, battezzata “OSUM”:

in onore dell’omonima nave ammiraglia della flotta della Guardia di Finanza, che l’ha avvistata, lo scorso 18 febbraio, a largo di Capo Sperone, nel corso di pattugliamento marittimo.

In particolare, la testuggine, lunga circa 65 centimetri, galleggiava inerme, con problemi che le impedivano qualsiasi movimento. Il recupero è poi effettuato dai militari di un’unità navale delle Fiamme Gialle del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari; che hanno provveduto ad affidarla al Centro recupero Cetacei e Tartarughe marine “Marina di Nora” per le necessarie cure.

II provvidenziale salvataggio del bellissimo esemplare di caretta caretta –

operato dai finanzieri del mare e la successiva consegna nelle mani esperte dei biologi del Centro specializzato di Nora, –

hanno consentito di recuperarne, dopo oltre quattro mesi, la vitalità e la mobilità per restituirla al proprio habitat naturale.

Le emozionanti operazioni di rilascio in mare della tartaruga “OSUM” sono avvenute nelle acque al largo del porticciolo di Perd’e Sali; da bordo delle vedetta della Guardia di Finanza, alla presenza:

dell’Assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, dott. Marco Porcu, della coordinatrice della Rete regionale per la Conservazione della Fauna Marina, Ing. Elisa Mocci, del Direttore Generale del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, Gen. Fabio Migliorati, del responsabile del CRCTM di Nora, Giuseppe Ollano, delle Consigliere del Comune di Pula, Simona Urru ed Eleonora Pili, e del Comandante del Reparto Operativo Aeronavale GDF di Cagliari, Ten.Col. Francesco Corcelli.

Durante le fasi del rilascio in libertà, i finanzieri sommozzatori hanno fornito assistenza accompagnando l’esemplare in acqua, per monitorare i primi movimenti dopo le cure ricevute. Tale iniziativa ha confermato, dunque, l’attenzione posta dalla Guardia di Finanza nella tutela degli ecosistemi e a salvaguardia dell’ambiente nel corso dello svolgimento delle funzioni di polizia del mare.