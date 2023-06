Il 15 e il 16 giugno occhi puntati sul futuro dell’isola. L’evento ruoterà intorno a una domanda: “Come sarà la nostra regione nel 2035?”. Si cercherà di dare risposta a tale interrogativo assieme a figure di rilievo della società civile e del mondo politico

Come sarà la nostra regione nel 2035? E come la vorremmo? Il 15 e 16 giugno proveranno a rispondere al quesito i nomi di rilievo della società civile e della politica (regionale e nazionale) che parteciperanno al II Forum dell’Agricoltura in Sardegna, promosso e organizzato da Coldiretti Sardegna a Villasimius (Hotel Almar Pullman Timi Ama Resort).

Forum dell’Agricoltura in Sardegna: la nascita di “Filiera Sardegna”

L’appuntamento è suddiviso in quattro sessioni (due per ciascun giorno) e si focalizzerà in particolare sui nuovi modelli di sviluppo per l’economia sarda, a partire dal settore agricolo e delle filiere produttive.

Durante i lavori del Forum dell’Agricoltura sarà promosso un Comitato promotore che avrà l’obiettivo di costituire Filiera Sardegna, una nuova rete associazionistica verticale di filiera che potrebbe riunire, promuovere, diffondere e internazionalizzare il sistema agroalimentare sardo e tutto il mondo delle imprese legate a una valorizzazione del ‘Made in Sardinia’, dell’ambiente e del territorio.

L’avvio dei lavori è previsto per le ore 10.00 di giovedì 15.

