Focus su Intelligenza artificiale e transizione energetica. Domani la giornata dei Periti Industriali di Cagliari

L’appuntamento è per domani venerdì 30 giugno nella sala conferenze del Caesar’s Hotel a Cagliari a partire dalle 9. Nel corso della giornata sarà assegnato il premio culturale “Vittorio Aresu”, tra gli altri, al jazzista Paolo Fresu. Ai tecnici partecipanti registrati saranno assegnati 8 CFP validi per la Formazione professionale continua.

advertisement

Focus su Intelligenza artificiale e transizione energetica. Domani la giornata dei Periti Industriali di Cagliari

I prodigi e le insidie dell’intelligenza artificiale sono già nella cronaca di tutti i giorni. La necessità di una transizione energetica rapida ed efficace è una questione in primo piano nel dibattito politico ormai da tempo. È un futuro molto vicino quello al centro della giornata di studio organizzata dai Periti Industriali di Cagliari per il prossimo 30 giugno al Caesar’s Hotel di Cagliari.

“Si tratta di temi che condizioneranno pesantemente il futuro economico e sociale della nostra Isola e dell’intero Paese – spiega il presidente dei Periti Industriali di Cagliari Pasquale Aru – ed è per questo che, in occasione della prossima conclusione del XV congresso nazionale di categoria e della giornata del Perito Industriale, abbiamo deciso di metterli in primo piano con una serie di dibattiti e tavole rotonde. A confrontarsi su di essi assieme a noi ci saranno personalità importanti della politica locale, dell’Università e delle professioni”.

Ospiti alla tavola rotonda sulla transizione energetica

Tra gli ospiti, alla tavola rotonda sulla transizione energetica, è prevista, tra gli altri, la partecipazione dell’Assessore dell’Industria della Regione Autonoma della Sardegna, Anita Pili, del presidente A.N.C.I. Sardegna, Emiliano Deiana, del presidente del Consiglio Nazionale dei Periti, Giovanni Esposito, e del prorettore dell’Università di Cagliari, Fabrizio Pilo. A discutere di Intelligenza Artificiale e dei risvolti sulla nostra realtà quotidiana ci saranno inoltre il sindaco di Quartu Sant’Elena Graziano Milia e Gianni Massa, ingegnere e direttore artistico del festival Officine Permanenti.

In serata, dopo l’assemblea degli iscritti, è prevista la consegna del premio culturale “Vittorio Aresu” al musicista Paolo Fresu, diplomato perito industriale prima di intraprendere gli studi al Conservatorio, a Valerio Vargiu, noto giornalista televisivo, e a Gabriele Congiu, autore, editore e musicista. Giunto alla sua terza edizione, il premio è assegnato a coloro che, operando soprattutto nell’area delle professioni tecniche o nell’ambito culturale e artistico – si siano particolarmente distinti/e per il contributo dato direttamente o indirettamente alla crescita culturale degli individui o alla valorizzazione della categoria dei Periti Industriali.

Il programma completo della giornata: focus su Intelligenza artificiale e transizione energetica

Il ruolo della Regione, degli Enti Locali, dell’Università e delle professioni tecniche nella Transizione energetica

La giornata di studio si apre alle 9 con i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Cagliari Aru. A seguire, un nutrito panel di esperti discuterà il ruolo della Regione, degli Enti Locali, dell’Università e delle professioni tecniche nella Transizione energetica. Parteciperanno Anita Pili, Assessore dell’Industria della Regione Autonoma della Sardegna; Emiliano Deiana, presidente A.N.C.I. Sardegna; Fabrizio Pilo, prorettore UNICA delegato all’innovazione e ai rapporti con il territorio; Giovanni Esposito, presidente Consiglio Nazionale dei Periti Industriali; Sandro Catta, consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

L’importante tema della riforma dei percorsi universitari e dell’accesso alle libere professioni

La mattinata proseguirà con l’intervento di Carlo Pilia, professore associato di Diritto Privato UNICA e consulente C.N.P.I., che affronterà l’importante tema della riforma dei percorsi universitari e dell’accesso alle libere professioni. Successivamente sarà presentato il nuovo corso di studi Professioni tecniche, industriali e dell’informazione (L-P03) di UNICA, grazie all’intervento di Daniele Cocco, preside della Facoltà di Ingegneria UNICA, e Gianluca Gatto, responsabile del Comitato Promotore del corso e di Renato Vargiu, Presidente di ANCE – Confindustria Meridionale della Sardegna.

Dialogo interdisciplinare sull’intelligenza artificiale

Dopo una breve pausa caffè, l’agenda riprende alle 11:20 con un dialogo interdisciplinare sull’intelligenza artificiale, tra scienza, filosofia, democrazia e professioni tecniche. Contribuiranno al dibattito Gianni Massa, ingegnere e già vicepresidente CNI, qua in qualità di direttore artistico di Officine Permanenti, Graziano Milia, sindaco di Quartu S. Elena, e Mario Vincenti, vicepresidente O.P.I.CA.

In seguito, alle 12:20, sarà illustrata la mission della Termosa Group Accademy da parte del coordinatore Giuseppe Garau. Alle 12:30, Gabriele Pianigiani, Sales Director Midea Group per l’Italia, esporrà l’evoluzione della normativa f-gas sui gas fluorurati.

Focus su Intelligenza artificiale e transizione energetica: temi importanti legati alla professione e alla crescita comune

Dopo la pausa pranzo, la giornata proseguirà con un focus su temi importanti legati alla professione e alla crescita comune. A partire dalla sinergia con l’Ordine degli Ingegneri Cagliari che sarà al centro della prima sessione di discussione, con interventi del presidente Federico Miscali e di Angelo Loggia, presidente della Scuola di Formazione OIC.

Nell’ambito dell’assemblea generale degli iscritti all’Ordine dei Periti Industriali di Cagliari, saranno quindi presentate le relazioni istituzionali del presidente Pasquale Aru e del Tesoriere Gilberto Caboni, che illustreranno la situazione attuale e i bilanci consuntivo anno 2022 e preventivo anno 2023, da sottoporre al voto di approvazione dei presenti.

La tavola rotonda

Dalle 16 è prevista la tavola rotonda in vista dell’atto conclusivo del XV congresso di categoria che si terrà a settembre al Centro Congressi di Roma, che metterà in luce i possibili scenari per il futuro della professione dei Periti Industriali.

Importanti i partecipanti al dibattito, a partire da:

Gianni Esposito (Presidente C.N.P.I.), Antonio Perra (Consigliere C.N.P.I.), Giovanna Roma (Presidente O.T. di Messina), Marco Mucelli (Presidente O.T. di Nuoro) e Angelo Di Blasi (Presidente O.T. di Palermo).

Alle 16:40 è previsto un coffee break, per poi continuare con una tavola rotonda in ricordo di Vittorio Aresu, Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Cagliari scomparso nel 2018, e pioniere della costruzione del dialogo tra professioni. Parteciperanno Carlo Pilia (associazione mediatori mediterranei), Ettore Crobu (già coordinatore RPT Sardegna), Gianni Massa (già presidente OIC) e Maurizio Sansone (presidente O.T. Napoli).

Infine, alle 18:15, verrà conferito il Premio Vittorio Aresu (Terza Edizione) al musicista Paolo Fresu, all’autore Gabriele Congiu e al giornalista Valerio Vargiu.

In chiusura di giornata, saranno consegnati gli attestati agli iscritti di Cagliari, in riconoscimento dei 30, 40 e 60 anni di iscrizione all’Albo.

Ai tecnici registrati e partecipanti all’intera giornata saranno assegnati 8 CFP (di cui 4 deontologici), validi per la Formazione professionale continua.