Fitto “Risolta la questione, perfetta collaborazione con Ue sul Pnrr”

ROMA (ITALPRESS) – La precisazione di ieri “risolve la questione. Il lavoro che portiamo avanti con la Commissione europea è assolutamente in perfetta collaborazione e soprattutto i rapporti dei vertici, cioè della presidente Meloni e della presidente Von der Leyen, sono di proficuo e positivo lavoro comune”. Così, in merito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dopo il dietrofront europeo, il ministro agli Affari Europei, le Politiche di Coesione, il Sud e il Pnrr, Raffaele Fitto, al Tg1.

“Sulla terza tranche – aggiunge – con la Commissione europea siamo in una fase molto positiva e costruttiva che io ritengo si concluderà positivamente senza alcuna difficoltà”. Sulle modifiche del Pnrr, “stiamo lavorando. Il termine è al 31 agosto. Siamo assolutamente in linea con il percorso europeo. Al momento solo 5 Paesi su 27 hanno presentato le loro modifiche”.

“L’Italia non perderà questa occasione. Ed alle opposizioni dico che le critiche sono legittime, ma siamo di fronte non ad una sfida di questo Governo ma ad una sfida per il nostro Paese”, sottolinea Fitto, che aggiunge: “Dalle opposizioni ci aspettiamo atteggiamenti responsabili con proposte nel merito”.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).