Firmacopie del nuovo libro di Gavino Zucca alla Libreria Azuni

Primo firmacopie alla libreria Azuni di Sassari.

Avrà protagonista Gavino Zucca, in rappresentanza delle altre autrici e altri autori con cui ha condiviso l’esperienza della nuova raccolta di racconti gialli ambientati in Sardegna edita con grande successo da Piemme.

L’elenco completo delle autrici e autori dei racconti pubblicati su Giallo sardo 2 – Un’altra estate: Francesco Abate, Ciro Auriemma, Antonio Boggio, Eleonora Carta, Maria Francesca Chiappe. E anche Marcello Fois, Elias Mandreu, Lorenzo Scano, Barbara Sessini e Gavino Zucca.

IL LIBRO

La Sardegna si prepara a ospitare una nuova stagione di narrazioni lungo le piste investigative di detective consumati. E a volte improbabili, giornaliste impiccione, carabinieri astuti o alle prime armi, poliziotti dal passato oscuro o dal presente tormentato. Dalla scintillante Costa Smeralda (le notti vacue di Porto Cervo) ai borghi minerari caduti in disgrazia. Dalle spiagge chiassose assaltate dai vacanzieri sbarcati a frotte dai voli low cost alle periferie urbane corrose dal malessere. L’isola non è un monolito ma una terra dalle disparate sfaccettature. E poi, l’isola nera da raccontare è mutata ed è sempre meno l’esotico West italiano.

I banditi non rapiscono più ma assaltano i portavalori blindati armati di kalashnikov, le antiche faide cedono il passo alle rivalità fra bande multietniche. Gli elicotteri della Finanza volteggiano in cielo alla ricerca delle numerose piantagioni di marijuana e il malaffare non veste d’orbace ma indossa il colletto bianco. Ed ecco un gruppo di scrittrici e scrittori sardi (che durante la loro carriera si sono confrontati con la narrativa di genere) chiamati a raccontare questa evoluzione. Ma anche le radici del presente criminale. Un’altra estate sarda è alle porte e non ci sarà pietà per nessuno.



L’AUTORE

Gavino Zucca è nato a Sassari nel 1959 e si è laureato in Fisica presso l’Università di Pisa e in Filosofia presso l’Università di Bologna.

Ha creato il personaggio del tenente Giorgio Roversi, bolognese trapiantato nella Sassari dei primi anni ’60, protagonista di una serie di romanzi gialli pubblicati dalla casa editrice Newton Compton.