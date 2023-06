“Filiera Sardegna”: prende forma il comitato promotore

A promuoverlo, insieme a Coldiretti Sardegna, sono state le numerose aziende isolane dell’agroalimentare e della grande distribuzione riunitesi a Villasimius per il Forum dell’agricoltura in Sardegna; una due giorni in programma oggi e domani (venerdì 16) destinata a regalare preziosi spunti

Da Coldiretti Sardegna la prima pietra per la creazione di “Filiera Sardegna“, una rete associazionistica verticale che vuole riunire, promuovere, diffondere e internazionalizzare il sistema agroalimentare sardo e tutto il mondo delle imprese.

É l’inizio di un percorso che mira a creare un ecosistema di imprese che vogliono puntare alla valorizzazione del Made in Sardinia, dell’ambiente, delle politiche green e del territorio in un sistema proprio di filiera.

Il percorso Filiera Sardegna punta a creare una solida alleanza tra la produzione agricola (rappresentata da Coldiretti), le più importanti imprese sarde di trasformazione alimentare e le principali catene della distribuzione organizzata e partner strategici.

advertisement

Un progetto che risponde all’esigenza di rappresentare, con una sola voce, la straordinaria realtà del sistema agroalimentare sardo.

Cualbu: “Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla creazione di filiere verticali”

Il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu, non ha nascosto il proprio orgoglio per la realizzazione di questo appuntamento: “Abbiamo puntato molto sul Forum dell’agricoltura. Vogliamo ragionare con la classe dirigente, con le imprese e con la grande distribuzione su come rilanciare la Sardegna nel prossimo futuro.

Non basta avere prodotti di eccellenza che primeggiano nelle Dop e Igp in tanti settori. Abbiamo bisogno anche di fare sistema per creare un’economia circolare che sia tutelata. Per tale ragione è fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica sulla creazione di filiere verticali“.

Saba: “La Filiera Sardegna può creare un sistema in grado di arginare l’emigrazione dei nostri giovani”

“C’è la necessità di costruire una programmazione per i prossimi 15 anni. Il progetto ha come protagonisti il mondo agricolo e quelli a esso collegati. É necessario fare ciò se si desidera che il nostro territorio torni a essere vitale e non incorra nello spopolamento.

La Filiera Sardegna può creare un sistema in grado di arginare il fenomeno che vede la costante emigrazione dei nostri giovani. Oggi abbiamo iniziato a ragionare su questo percorso. Lo abbiamo fatto con i tanti potenziali protagonisti del cambiamento, in primis le imprese e le persone”, ha dichiarato il direttore Coldiretti Sardegna, Luca Saba.

Forum dell’agricoltura in Sardegna, filiere verticali e non solo: i temi trattati

Oltre allo sguardo proiettato verso il 2035 e alla creazione di Filiera Sardegna, i partecipanti si sono confrontati sui temi dell’integrazione sociale, dello spopolamento, della lotta alla contraffazione dei prodotti agroalimentari e della nuova legge contro le pratiche sleali.

Durante i lavori focus sulla valenza dei dati in agricoltura (per programmare le politiche di settore) e sull’utilizzo dei sistemi informativi.

Potrebbe interessarti anche: “Forum dell’agricoltura in Sardegna”: Coldiretti dà appuntamento a Villasimius

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui