Festival Respiro, appuntamenti nel week end tra Cagliari e Ussana

Appuntamento questa sera dalle ore 19 a Sa Manifattura con CORPS CITOYEN e Seismic percussion. Domani sabato 1° luglio il Festival Respiro si sposterà negli spazi di Campidarte (Ussana) per la gioranta finale con un ricco cartellone di eventi

Cagliari , 30 giugno 2023 -Il corpo politico è il soggetto principale dell’ultimo progetto performativo della compagnia CORPS CITOYEN in scena questa sera venerdì 30 giugno, alle ore 19 a Sa Manifattura. L’evento è inserito nell’articolato programma del Festival Respiro, organizzato da Sardegna Teatro. The political body mette in discussione il potere narrativo della rappresentazione di sé e dell’altro e la natura politica dei corpi, nella loro stessa presenza e posizionamento all’interno della rappresentazione. Lo fa attraverso la lente dell’ironia e l’oscillazione tra realtà documentaria e finzione dichiarata.

Si prosegue alle ore 21 con Seismic Percussion. Un assolo di tamburo, una performance in cui il ritmo del pezzo è dettato dai movimenti delle placche tettoniche. Si tratta di una performance che trasforma in suono l’attività sismica del pianeta, generando così una composizione musicale che permette al pubblico di connettersi al battito cardiaco del pianeta: i terremoti.

Sabato 1 luglio Respiro – Festival nomade di arti performative e pratiche sensibili di sposta a Ussana, per la giornata conclusiva negli spazi di Campidarte.

Si parte di mattina con Nidi – Installazione partecipata di Heart Studio, alle ore 11, che propone una costruzione partecipata, a partire dall’osservazione della creazione da parte di alcune specie animali. Alle ore 15.30 My Nest- mani che si intrecciano di Eleonora Giua e Uka Edwards, laboratorio per bambine e bambini dai 3 anni, con la guida delle educatrici del centro educativoNESTZEROSEI.

In serata alle ore 21.30 ‘ , ‘ , ‘ di Dewey Dell, un viaggio di ascesa celeste o di discesa infernale dell’anima umana fuori dal corpo. Da questo concetto di corpo “in spirito”, nasce l’idea di una coreografia che tesse le trame di un sabba immaginato.

Serata finale con Musical Path con Eva Geist, Fouturista e puta caso:

– Eva Geist è una compositrice elettronica che ha dedicato la sua vita alla poesia.

– Fouturista è art-director e ricercatrice di tracce sonore rare. Come dj è punto di riferimento della scena romana.

– puta caso è il progetto musicale di Carol Rollo, illustratrice e art director sarda.

Prenota i tuoi biglietti scrivendo un messaggio WhatsApp al345 655 0782782 o una mail a info@sardegnateatro.it

– Intero: 5€

– RidottoSTcard50: 2€

– STcard50: 50€

– STcard50 Studenti: 25€