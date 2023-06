Festival estate 2023: Rock in Roma, Musicultura, Pordenone blues & co. festival, Comfort festival

Rock in Roma, Musicultura, Pordenone blues & co. festival, Comfort festival

advertisement

Festival estate 2023

ROCK IN ROMA | Roma

8 GIUGNO – 22 SETTEMBRE

Rock in Roma, giunto alla 13° edizione, è tra i festival più importanti d’Europa, sempre orientato ad ampliare i confini della musica.

Con la sua line up multigenere, spaziando tra una varietà di artisti nazionali e internazionali di maggiore successo, e trasversale – con i grandi della scena artistica e i nomi di cantanti e band in ascesa nel panorama della musica attuale e di tendenza – si è conquistato un ruolo di primo piano tra le rassegne internazionali più attese della stagione estiva, eleggendo Roma a capitale della musica, polo attrattivo per le rockstar e città immancabile nelle loro principali tournée.

Con più di 2 mesi di programmazione, la manifestazione è un appuntamento fisso per gli amanti del rock e per tutti gli appassionati di buona musica.Un traguardo raggiunto per i due fondatori Sergio Giuliani e Max Bucci che, sin dalle prime edizioni del Festival, immaginavano una Roma “internazionale”.

Musicalmente viva, competitiva, invitante. Grazie al loro impegno, fin dalla prima edizione, la musica dal vivo è protagonista dell’estate romana. La Città Eterna si conferma, dunque, tra le più rock al mondo: da giugno ad agosto tanti i nomi famosi della scena musicale internazionale e nazionale, live all’Ippodromo delle Capannelle, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e al Circo Massimo. Rock in Roma è un “marchio” ambito che si è sempre più affermato nella comunità internazionale. Un “nome” che si è storicizzato nel tempo, frutto di un lavoro continuo e di una produzione di livello internazionale.

Line up

Lovegang 126 (8 giugno); Rock me pride (10 giugno); Geolier (18 giugno); Bresh (20 giugno); Rancore (23 giugno); Teenage Dream Summer Camp (24 giugno); Naska (25 giugno); Coma_Cose (27 giugno); Nu Genea (28 giugno); Paky + Villabanks (1 luglio); Lazza (3 luglio); Capo Plaza (5 luglio); Mezzosangue (6 luglio); Coez (9 luglio); Maluma (12 luglio); Salmo (13 luglio); La Femme (14 luglio); Arctic Monkeys (16 luglio); Manuel Agnelli (17 luglio); Articolo 31 (19 luglio); Carcass + Candlemass (21 luglio); Rosa Chemical (22 luglio); Sfera Ebbasta + Shiva (26 luglio); Ozuna (28 luglio); Paul Weller (22 settembre).

Location: Roma – Ippodromo delle Capannelle, Circo Massimo, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Cavea)

www.rockinroma.com

MUSICULTURA FESTIVAL | Macerata

23 – 24 GIUGNO

Musicultura, il festival della Canzone d’Autore giunto alla 34° edizione, ha luogo all’Arena Sferisterio di Macerata il 23 e 24 giugno, condotto da Flavio Insinna.

Il festival è dedicato alle nuove promesse fra i cantautori della musica popolare e d’autore contemporanea.

È formato da un Comitato Artistico di Garanzia, che raccoglie personalità della musica e della letteratura (tra cui Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Luca Carboni, Alessandro Carrera, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Niccolò Fabi, Giorgia, Dacia Maraini, Mariella Nava, Gino Paoli, Antonio Rezza, Ron, Vasco Rossi, Enrico Ruggeri, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi, Riccardo Zanotti). Fabio Concato, Ermal Meta, Santi Francesi, Paola Turci, Chiara Francini e Dardust sono i nomi dei primi ospiti che Musicultura annuncia e che si esibiranno sul palco dello Sferisterio, insieme agli artisti vincitori del Concorso. Musicultura è condotto da Flavio Insinna e Carolina Di Domenico.

Line up

23 giugno

Fabio Concato; Santi Francesi; Paola Turci; Chiara Francini

24 giugno

Ermal Meta; Dardust

Location: Arena Sferisterio (Macerata)

www.musicultura.it

PORDENONE BLUES & CO. FESTIVAL | PORDENONE

30 giugno – 4 luglio

È un vero gioiello della stagione delle rassegne internazionali. Il Pordenone Blues & C. Festival è un progetto in costante elaborazione, perfezionamento, aggiornamento e crescita, che ospita ogni anno i nomi più importanti della scena blues e soul. Un evento che, oltre ai concerti di grandi nomi internazionali, offre durante tutte le giornate in cui si svolge molteplici occasioni d’intrattenimento come itinerari culturali, stage, gite, sport, relax, enogastronomia e molto altro coinvolgendo un pubblico eterogeneo.

Line up

30 giugno

Deep Purple

1 luglio

The Cult + The Damn Truth

2 luglio

The Stranglers + Buzzcocks + Ruts DC

4 luglio

Airbourne + Royal Republic

Location: Parco San Valentino

www.pordenonebluesfestival.it

COMFORT FESTIVAL | Ferrara

2 LUGLIO

Un nuovo Festival all’insegna della qualità musicale, un’intera giornata di grande musica rock nel cuore di Ferrara, in piazza Trento Trieste. Comfort Festival® mette al centro il benessere psico fisico del pubblico e non la ricerca dei grandi numeri di massa. La rassegna nasce da un’idea semplicissima di Claudio Trotta: utilizzare una location spaziosa limitandone la capienza e concentrandosi sul comfort complessivo dei singoli partecipanti, in modo da garantire ad ogni spettatore lo spazio fisico adeguato per godersi l’evento di cui è parte.

Line up

2 luglio

Jack Johnson, Glen Hansard, Wolfmother, Francesco Piu, Pillow Queens, Ocie Elliot, Kurt Vile and the Violators

Location: Piazza Trento – Trieste

https://barleyarts.com/evento/comfort-festival-ferrara/