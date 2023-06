Ferrara Summer Festival, tutti i concerti fino a Luglio

Ferrara Summer Festival, decine di eventi e concerti fino al 21 luglio. Tra gli altri: 30/6 Biagio Antonacci, 6/7 Europe, 12/7 Steve Hackett, 13/7 I Soliti Idioti

Dopo il successo assoluto dei primi quattro eventi (l’elettronica tutta da ballare di Peggy Gou per l’inaugurazione del 17 giugno, tante risate con Max Angioni domenica 18 giugno, le melodie scatenate di Umberto Tozzi martedì 20 giugno ed “Eleganzissima”, lo show di Drusilla Foer, andato in scena il 22 giugno), Ferrara Summer Festival entra nel vivo.

In Piazza Trento Trieste, nel pieno centro di una città simbolo del Rinascimento italiano nel mondo, Ferrara Summer Festival il 23 giugno mette sul palco, ad esempo le melodie e tutta l’energia dei Modà. Tutto questo nel pieno centro di una città simbolo del Rinascimento italiano nel mondo. L’organizzazione del Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell’Associazione Musicale Butterfly ed il patrocinio di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna.

Un weekend o una pausa durante la settimana a Ferrara, una città meravigliosa, è sempre un’ottima idea. Se poi tutto questo succede d’estate e c’è la possibilità di vivere anche un concerto o uno show in Piazza Trento Trieste, in pieno centro città, grazie ad una rassegna decisamente eterogenea come Ferrara Summer Festival, il risultato sono momenti di puro relax tutti da vivere… e poi da ricordare.

advertisement

Ferrara Summer Festival offre concerti ed eventi per ogni tipo di pubblico: ci sono artisti amatissimi dai più giovani come Salmo (il 28 giugno) e Gué (il 15 luglio) e dj internazionali come Paul Kalkbrenner (l’8 luglio), ma non mancano l’eterno Gianni Morandi (il 20 luglio), la voce unica di Giorgia (l’11 luglio) e pure una Fluo Run (il 7 luglio) per chi ha voglia di correre… e divertirsi.

Tra i tanti eventi di Ferrara Summer Festival, che va avanti fino 21 luglio, ecco poi il 30 giugno, il concerto di Biagio Antonacci. Una delle voci simbolo della scena musicale italiana. Con una carriera lunga ormai più di trent’anni, il cantautore ha scritto e interpretato successi assoluti come “Sognami” e “Non so più a chi credere”; fino ai brani più recenti come “Mio fratello” e “In questa nostra casa nuova”. Con la sua voce unica ed il suo approccio diretto Biagio Antonacci ha sempre saputo conquistare il pubblico con la sua poesia musicale.

Il 6 luglio al Ferrara Summer Festival va invece in scena un atteso concerto rock, quello degli Europe. Amati da milioni di fan fin dagli anni ’80 e ’90, sul palco interpreteranno live successi mondiali come “The Final Countdown”, “Carrie”; “Rock the Night”, “Superstitious”, “Cherokee”, “I’ll Cry for You” e “Open Your Heart”. La formazione è quella originale: Joey Tempest alla voce, Mic Michaeli alle tastiere, Ian Haugland alla batteria, John Levén al basso e John Norum alla chitarra sono pronti a incendiare il palco del Ferrara Summer Festival con la loro energia.

Il 12 luglio, invece, il Ferrara Summer Festival 2023 ospiterà il chitarrista inglese Steve Hackett. Uno dei chitarristi più importanti della storia del rock e membro della formazione originale dei Genesis con, tra gli altri, Peter Gabriel e Phil Collins. Ha poi intrapreso una carriera solista di successo, pubblicando numerosi album e collaborando con molti altri musicisti. La sua musica si distingue per l’uso virtuoso della chitarra; e per le influenze che spaziano dal rock progressivo alla musica classica, al jazz e al folk. Durante il concerto al Ferrara Summer Festival, Steve Hackett eseguirà brani tratti dalla sua vasta discografia; ma non mancheranno omaggi alla sua esperienza con i Genesis, di cui ha fatto parte fino al 1977.

Il 13 luglio ecco invece la comicità dei Soliti Idioti, ovvero Francesco Mandelli e Fabrizio Biggi protagonisti con il loro Fiodena Summer Tour. Insieme hanno dato vita a personaggi iconici e sfacciati, che rappresentano in maniera grottesca la vita quotidiana dell’italiano medio attraverso stereotipi e archetipi fissati nel tempo. Tantissime le maschere proposte da Biggio e Mandelli diventate dei cult della comicità italiana creando veri tormentoni: famoso lo sketch Father & Son, con l’anziano Ruggero De Ceglie e il figlio Gianluca, oltre agli iconici I tifosi, L’amante del primario, Gisella e Sebastiano, Mamma esco…

Tutti gli appuntamenti di Ferrara Summer Festival

https://www.ferrarasummerfestival.it/programma/

Info e biglietti

https://www.ferrarasummerfestival.it/biglietti/

+39 0532 473033 – +39 351 5952501