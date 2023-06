FBC Calangianus, confermata gran parte dell’ossatura della scorsa stagione

FBC Calangianus: «Ripartiamo con entusiasmo e determinazione per puntare ai vertici della classifica»

Sono giorni intensi e di fermento, quelli che si vivono nella sede del Signora Chiara. Dopo la buona prestazione dello scorso anno, la formazione giallo rossa si sta già preparando ad affrontare la prossima stagione per puntare ai vertici della classifica.

Sono già nell’aria i primi colpi di mercato: l’ossatura della passata stagione è rimasta intatta, infatti sono stati riconfermati Forzati, Putzu, Vinicius Gouvea, Azara, Ena, Inzaina A., Ferrari, Gori, Sambiagio, Mancini, Inzaina P., Tusacciu, Del Soldato, Barbuio. In

attesa di chiudere alcune trattative, sono stati già definiti gli accordi con 5 giocatori top club.

advertisement

Il Calangianus, con il rinnovato spirito di coesione e unità, sogna in grande, con progetti importanti per la piazza. Il presidente del club ha rilasciato qualche dichiarazione parlando del futuro della squadra. “Il nostro obiettivo è portare il nostro club ai vertici del

campionato. – dice Deligios – Abbiamo tanti investitori e persone che si avvicinano a noi e vogliono essere coinvolti nel progetto FBC Calangianus. Diciamo a tutti la stessa cosa. C’è solo una regola se vuoi collaborare con noi. Devi sognare in grande. Siamo sognatori e

crediamo che insieme possiamo costruire qualcosa di veramente speciale negli anni a venire“.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui