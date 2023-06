“Fatti una vita” è il singolo che segna il ritorno di AMI

È fuori su YouTube il videoclip di “Fatti una vita”; il nuovo singolo di Ami con Milano sullo sfondo, già in radio e sulle piattaforme digitali dal 21 aprile scorso

“Ho detto addio troppo tardi, tanto tardi da starci male.”

“Fatti una vita” è un brano pop-urban che evidenzia la vocalità delicata dell’artista e che segna un netto cambio di stile rispetto al passato; ma anche l’inizio di una sperimentazione verso nuove sonorità. Il singolo e il videoclip girato a Milano per la regia di BS è prodotto da Beat Sound; racconta quella situazione nella quale per troppo tempo non si è riusciti a mettere un punto ad una storia trascinata per inerzia o per la paura di lasciare andare e voltare pagina. É la consapevolezza che è arrivato quel momento in cui è necessario per entrambi cambiare strada e spezzare l’abitudine. Ammettere di essere giunti al capolinea e augurare all’altro, in modo ironico, “una nuova vita” sarà la chiave di volta per tornare a riappropiarsi della propria storia personale.

“Fatti una vita”, in uscita per Beat Sound/distribuzione Ada Music Italy è stato prodotto da BS e scritto da Destro, protagonista di Sanremo Giovani dello scorso anno, e da Beppe Stanco.

