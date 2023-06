Family Friendly Fest 2023: riprogrammati i tre giorni dedicati alle famiglie

Family Friendly Fest 2023: dopo il rinvio per il maltempo, riprogrammata la tre giorni dedicata alle famiglie

L’evento Family Friendly Fest 2023 parte venerdì 9 giugno al parco di baddimanna con l’evento inaugurale “il territorio si interroga sul suo futuro friendly”. Sabato 10 e domenica 11 giugno la festa per bambini, ragazzi e genitori.

Seminari tematici; attività ludico ricreative e di intrattenimento; laboratori e letture sotto gli alberi. Due giorni di festa per bambini, ragazzi e genitori da vivere come occasione di conoscenza e riflessione verso nuove prospettive per la famiglia.

Sarà il confronto sul tema “Il territorio si interroga sul suo futuro family friendly” ad aprire la seconda edizione del Family Fest. L’evento dedicato alle famiglie e al loro benessere. Era inizialmente previsto a maggio. Adesso rinviato causa maltempo, il 10 e 11 giugno al parco di Baddimanna.

Venerdì 9 giugno

Venerdì 9 giugno, l’evento inaugurale alle 16.30 con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni e alcuni docenti ed esperti di politiche familiari. Aprirà i lavori, moderati dal giornalista Adriano Porqueddu, Laura Useri, assessora alla Cultura e alle Politiche educative del comune di Sassari con un intervento dedicato alle buone prassi in città dei servizi e dei progetti dedicati alle famiglie.

I diritti dei bambini saranno al centro dell’approfondimento curato da Carmen Fraietta, Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di Sassari; mentre Giovanni Deiana, direttore del servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione delle Regione, illustrerà le politiche familiari portate avanti dalla RAS.

Maria Grazia Salaris, assessora alla Qualità della vita del comune di Alghero, parlerà dei progetti Family in Italia e del lavoro portato avanti dalla rete per il benessere familiare. La conciliazione dei tempi vita lavoro e il processo Family Audit saranno i temi affrontati da Gianfranco Mariano, componente dell’ufficio di direzione della Rete Metropolitana del Nord Sardegna con delega alle politiche familiari e referente interno Family Audit del comune di Alghero. Andrea Vargiu, presidente del corso di laurea magistrale in Servizio sociale e Politiche sociali dell’UNISS parlerà infine del ruolo dell’Università e della sua terza missione.

Chiuderà i lavori Eleonora Cesarani. Referente tecnico-scientifico del programma di lavoro Baby and Family e coordinatrice della rete Baby and Family. A seguire i rappresentanti delle istituzioni incontreranno i vari attori del territorio. Coloro che offrono servizi e attività di valenza family nei vari stands, allestiti all’interno del parco di Baddimanna. La prima giornata del Fest si concluderà con il cine-concerto – esibizione della corale studentesca Città di Sassari e dell’Insieme Vocale Nova Euphonia diretti dal maestro Vincenzo Cossu. A seguire lo spettacolo “Encanto” a cura della compagnia Danza Estemporada.

Sabato e domenica

Sabato 10 e domenica 11 giugno dalle 10 alle 19 i bambini e gli adolescenti verranno coinvolti in attività specifiche di intrattenimento; mentre mamme e papà potranno partecipare anche quest’anno ai seminari tematici e ai gruppi di lavoro previsti nelle due giornate. Sabato 10 alle 10 il seminario “Un libro per crescere: un’azione per la vita” a cura di Maria Grazia Sanna, presidente dell’Unicef di Sassari e Maria Grazia Macciocco, docente di lettere con master in lettura e letteratura per ragazzi. Seguirà il gruppo di lavoro sui bisogni di salute del bambino. Gruppo tenuto da Maria Grazia Leoni pediatra al consultorio di Rizzeddu di Sassari.

Inoltre, alle 12 workshop su “Adolescenza tra sfide e progetti di libertà”. Indicazioni di orientamento” a cura di Giusy Manca, ricercatrice e docente di Pedagogia sociale della marginalità e della devianza all’Università di Sassari. Seguirà il gruppo di lavoro a cura della UISP e del CAI di Sassari con Loredana, Barra, Antonello Piu, Maria Giovanna Cugia, Paola Tedde e Chiara Avitabile.

Domenica 11, infine, il seminario dedicato al tema “Nasce un bambino, nasce una bambina…nascono i genitori” a cura di Miria Bargagna, Filomena Cau, Angela Baio e Sergio Erre.

