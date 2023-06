Estate al Poetto con Blu Notte

Il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu annuncia: “Il Comune di Cagliari ha finanziato con propri fondi la linea Blu Notte per offrire a cittadini e turisti di recarsi al Poetto di notte con i mezzi pubblici.

Ci siamo mossi in anticipo per garantire un’estate fruibile anche di notte a cittadini e turisti che vogliono frequentare il Poetto. E quest’anno Blu Notte parte il 30 giugno. Dopo aver finanziato il servizio Ateneika e l’iniziativa CagliarinBus, abbiamo pensato ancora una volta ai giovani e alla loro sicurezza. Un servizio notturno fino alle 3.50 del mattino con la presenza di guardie giurate a bordo”. “Una promessa mantenuta e anche meno stress per la guida e per il parcheggio” – termina il Sindaco.

Il servizio inizierà venerdì 30 giugno e per tutti i venerdì e i sabati dalle ore 23 con percorrenza Piazza Matteotti – Poetto – Ospedale Marino e ritorno. Ultima corsa dall’Ospedale Marino alle 3.50 del mattino e una frequenza di 30 minuti.

prima corsa da P. Matteotti: ore 23.00 – ultima corsa da Ospedale Marino: ore 3.50.

Gli orari sono disponibili sull’app Busfinder.

L’acquisto del biglietto può essere effettuato attraverso l’app Busfinder senza nessun sovrapprezzo (1,30 Euro) ai capilinea o in linea richiedendoli ai conducenti, con un sovrapprezzo di 50 centesimi. È richiesto di avere l’importo esatto per l’acquisto del biglietto (1,80 Euro).

Sono inoltre validi gli ordinari titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti).

Percorso: P.zza Matteotti – capolinea anche della linea PF, via Roma, viale Diaz, viale Poetto, contro strada Lungosaline, via dell’Ippodromo, Lungomare Poetto, via dell’Idrovora, Lungosaline, bretella stabilimento “Ottagono” , lungomare Poetto, capolinea “Ospedale Marino”.

Capolinea “Ospedale Marino” Lungomare Poetto, via dell’Ippodromo, via Ausonia, controstrada Lungosaline, Lungosaline, v.le Poetto, viale Diaz, via Roma, p.zza Matteotti (capolinea PF).

Si effettueranno, a richiesta, tutte le fermate incontrate lungo il percorso.

I mezzi sono dotati di telecamere a bordo e per garantire il massimo della sicurezza a passeggeri e conducenti, sarà presente a bordo di ogni autobus una guardia giurata.

Il Presidente di CTM Carlo Andrea Arba dichiara: Il servizio estivo vede un prolungamento delle linee 1, 7 ,9,PF, 30,30R fino a mezzanotte e mezza tutti i giorni. Grazie al contributo del Comune di Cagliari potremo aggiungere la linea Blu Notte, una linea molto richiesta per recarsi al Poetto. Gli orari precisi del passaggio alle fermate saranno disponibili sulla nostra app Busfinder, in italiano e inglese, dove è possibile acquistare il biglietto. I nostri conducenti e le guardie giurate garantiranno un ritorno a casa in totale sicurezza, un aspetto per noi fondamentale.

Giorni di servizio

Giugno: 30

Luglio: 1-7-8-14-15-21-22-28-29

Agosto: 4-5-11-12-14 (lunedì)-18-19-25-26

Settembre: 1-2-8-9