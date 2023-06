I militari della stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi hanno soccorso una turista in difficoltà sull’Etna. E’ accaduto presso i “Crateri Barbagallo”, a quota 2650 metri in territorio del comune di Nicolosi (CT). La donna stava percorrendo il sentiero di base, quando si è infortunata in maniera tale da non riuscire a proseguire.

