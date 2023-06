La Pop Funk Music presentata sul mercato discografico dal Team Sonada: un vero grido di pace. Esce “Peace Inside”, nuovo singolo di Bassfunk Stephen . Dal 30 giugno, in tutte le principali piattaforme del mondo, in streaming e download

Peace inside è il nuovo singolo di Bassfunk Stephen, cantato da Alice Picci. Brano dalle sonorità pop funk, realizzato negli studi di Donori e Ussana (Cagliari, Italia). Sarà distribuito da Sonada Music Label, disponibile dal 30 giugno prossimo, in tutti i principali digital store.

La voce immersiva di Alice esprime nel canto il senso del racconto, con una musica dai tratti pop funk, che ricorda il genere french house. L’artista riserva al basso un ruolo centrale, che unito a piano e synth curati da Nicolò Nioi, e una chitarra ritmica, accompagnano il viaggio musicale al passo di una batteria “viva”, dal carattere del “vinile” anni ’70 e ’80. Il Tolk Box di Mr Aru e l’assolo di chitarra suonato da Giuseppe Cocco, aggiungono alla traccia un “colore estivo”. Il team si completa grazie al supporto tecnico di Cristina Piras per la stesura del testo e di Federico Mundula per il mastering.

“Il pezzo è un autentico grido di pace – commenta Bassfunk Stephen, aka Vladi Frau – nato dal bisogno di ritrovare la nostra “Peace Inside”. Ricercare le piccole cose, che diversamente non riusciremo a gustare.

“Scendere dal treno in corsa” delle giornate lavorative senza sosta, per godersi la ricchezza della vita; Immaginare di sentirsi immersi nelle semplicità che il mondo ci regala: il cielo, il mare, la nostra terra. Sentire il battito sul petto e ascoltare, assorti, il ritmo del nostro vivere, senza più i confini fisici, dimenticando tutto lo stress. Se ognuno di noi riuscisse a trovare il proprio Peace Inside, il mondo non sarebbe più dilaniato dal male e dalle guerre.”

Bassfunk Stephen

Bassfunk Stephen – aka Vladimiro Stefano Frau – è un artista di Ussana (Cagliari, Italia), da diversi anni nel mondo della musica, con il ruolo di produttore, DJ e organizzatore di eventi. Attualmente co-proprietario dello studio Sonada, affianca al ruolo di studio recording manager, quello di titolare dell’etichetta Sonada Music, con Andrea Aru. Conta sei singoli all’attivo e la partecipazione alla produzione e mix di diversi progetti indipendenti con artisti vari del panorama internazionale.