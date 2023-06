Éntula a Cagliari: domani giovedì 8 giugno, Antonio Boggio presenta il suo nuovo romanzo “Delitto alla Baia d’Argento”

Il prossimo incontro del festival Éntula si terrà a Cagliari domani giovedì 8 giugno con lo scrittore carlofortino Antonio Boggio, che presenterà, in conversazione con Nicola Muscas, “Delitto alla Baia d’Argento”, il suo nuovo romanzo in uscita il 6 giugno per Piemme, sequel di “Omicidio a Carloforte”, pubblicato dalla stessa casa editrice nel 2022.

La presentazione si terrà alle 18 al Fico d’India, sul Lungomare Poetto. L’evento è organizzato in collaborazione con la libreria Mieleamaro di Cagliari e il Fico d’India.

L’autore

Antonio Boggio, nato nel 1982 e cresciuto a Carloforte, attualmente vive e lavora a Cagliari. Alcuni suoi racconti sono apparsi in antologie pubblicate da piccole case editrici: “Paranoie” (Cenacolo di Ares, 2014), “Ogni luogo ha la sua voce” (Palabanda edizioni, 2019).

Insieme ad altri autori ha partecipato alla stesura del “Repertorio dei matti della città di Cagliari” (Marcos Y Marcos, 2016) curata da Paolo Nori. “Omicidio a Carloforte” (Piemme, 2022), il suo romanzo di esordio, è il primo giallo della serie con il commissario Alvise Terranova. “Delitto alla Baia d’Argento” è il secondo titolo della serie.

L’opera

Alvise Terranova non ha grandi sogni nel cassetto. Dopo il ritorno nella sua Carloforte, in seguito al trasferimento da Genova, il suo più grande desiderio è festeggiare il proprio compleanno con una bottiglia di Capichera vendemmia tardiva, un piatto di spaghetti olio, pomodoro e peperoncino, la musica di Tom Waits in sottofondo, e la compagnia di Elisabetta, un antico amore mai dimenticato a cui però non riesce a dichiararsi.

Non sembra un sogno così irraggiungibile, visto che mancano tre giorni e che al commissariato non capita mai nulla. Ma è proprio quando Alvise pensa che tutto sia tranquillo che arriva il morto. Appena fuori Carloforte, in una caletta bellissima e quasi incontaminata, stanno costruendo un albergo di lusso, il Baia d’Argento, incubo degli ambientalisti della zona, e proprio lì, nel cantiere, viene trovato il corpo di un uomo, senza documenti e reso irriconoscibile dal crollo di un muro.

Potrebbe essere il classico caso di morte bianca, se non fosse per alcuni particolari che colpiscono il commissario.

Il festival Éntula è organizzato dall’associazione culturale Lìberos con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e della Fondazione di Sardegna e con la main sponsorship di GAXA e Tiscali. Media Partner Sardinia Post.