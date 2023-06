Ener2Crowd e le comunità energetiche rinnovabili con “Generazione Cer”

Il più grande fondo di investimento diffuso nelle transizione energetica lancia ora un progetto; il fine è il sostegno alla partecipazione dei cittadini alla transizione energetica dei territori; ma anche alla crescita dell’innovazione nel campo delle tecnologie green, puntando a 100 milioni di euro di raccolta entro il 2024

Ener2Crowd è il più grande fondo di investimento diffuso nelle transizione energetica; con circa 1 milione di euro al mese di finanziamenti green ed in crescita esponenziale; lancia ora il progetto «Generazione CER» a sostegno delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Un apposito sito accessibile alla url www.generazioneCER.it permette già oggi di partecipare alla consultazione pubblica ed ospiterà poi la nuova piattaforma di investimenti dedicata alle Comunità Energetiche Rinnovabili. che Ener2Crowd andrà a realizzare.

Oltre ad una parte introduttiva in cui vengono definite le politiche concettuali e gli obiettivi strategici ed operativi, il documento si compone di 4 capitoli; —1) Concetti e politiche sulle CER; 2) Valutazione del modello di finanza alternativa; 3) Valutazione del modello legale e societario; e 4) Valutazione del modello di coinvolgimento territoriale—ognuno dei quali abbinato appunto ad un questionario di consultazione pubblica che gli autori, Giorgio Mottironi e Maria Chiara Porro, hanno elaborato per conoscere l’opinione degli stakeholder; e comprendere i loro punti di vista in un’ottica di possibile conferma o miglioramento.

Il documento è facilmente compilabile tramite un “typeform” direttamente linkato nella pagina o raggiungibile tramite QR-Code. Il link alla fine di ogni questionario rimanda sempre allo stesso “form”, dunque basterà usarne uno solo, una volta completata la lettura dei vari capitoli.

Le parole di Giorgio Mottironi

«Vogliamo incentivare la partecipazione dei cittadini alla transizione energetica dei territori ed alla crescita dell’innovazione nel campo delle tecnologie green»; spiega Giorgio Mottironi, CSO e co-fondatore della società benefit Ener2Crowd; ma anche Chief Analyst del GreenVestingForum, il forum della finanza alternativa verde; nonché Special Assistant to the Secretary-General for Environmental and Scientific Affairs dell’Organizzazione Mondiale per le Relazioni Internazionali (WOIR).

Il nome, GenerazioneCER, è stato scelto per rappresentare l’idea di un’energia vitale da cui far nascere le comunità energetiche insieme a tutti i portatori di interesse; nel segno della trasparenza, dell’inclusione e della condivisione; ma anche per rappresentare un luogo di riferimento ed aggregazione; sopratutto per quelle persone, anche di differente età ed estrazione sociale, che si riconoscono in un movimento a favore dello sviluppo di un modello di prossimità delle rinnovabili.

La piattaforma punta a 100 milioni di euro di raccolta entro il 2024; ed ha avviato la condivisione con i principali stakeholder del mondo della transizione energetica; —includendo Esco, associazioni, studi legali, utility, banche e fondi di investimento;— di un documento di consultazione pubblica legato al modello Ener2Crowd di finanza alternativa a supporto delle sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Con 1 milione di euro al mese di finanziamenti green —che aumenteranno a circa 1,5-2 milioni entro fine anno— la piattaforma Ener2Crowd.com vuole con «Generazione CER» rafforzare ulteriormente la sua immagine di movimento finanziario di matrice sociale che costituisce di fatto il più grande fondo di investimento diffuso nelle transizione energetica oggi presente in Italia.

Le parole di Niccolò Sovico

«Il documento di consultazione pubblica da noi sviluppato rappresenta il modello di finanza alternativa che vogliamo lanciare a sostegno di un giusto ed equo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili in Italia, comprensivo di alcuni specifici riferimenti dedicati all’equity crowdfunding delle startup core-green» sottolinea Niccolò Sovico, CEO, ideatore e co-fondatore della piattaforma.

«Quanto da noi elaborato è una forma di ragionamento ordinato sul senso delle comunità energetiche, sulle loro potenzialità e benefici, con lo scopo di renderle strumento di mitigazione delle disuguaglianze, metodo di equità, e buona pratica di progresso dei territori» aggiunge Maria Chiara Porro, Head of Legal & Equity Crowdfunding Manager di Ener2Crowd.

Nel documento sono anche riportate diverse simulazioni e considerazioni economiche elaborate da Ener2Crowd sulla base dell’attuale schema incentivante e potranno essere in futuro riviste con l’aggiornamento del decreto a cui il progetto si riferisce.

Il documento include inoltre la rappresentazione grafica-funzionale del modello, in versione semplificata ed estesa, che ha lo scopo di mappare tutti gli attori coinvolti e le possibili interazioni di natura finanziaria e gestionale.

