Emilio Capalbo presenta “Manuale di armonia pop-rock” a Norbello

Éntula raggiunge Norbello per la presentazione del saggio “Manuale di armonia pop-rock” scritto da Emilio Capalbo e Maurizio Marzo.

Sarà Capalbo a presentarlo. In dialogo con Francesca Arca, nel Parco della musica e delle parole di Norbello domenica 2 luglio alle 19.30.

La serata sarà arricchita dagli intermezzi musicali curati da Sebastiano Mocci, Best Italian Singer 2018.

L’evento è inserito nella VII edizione del festival Radici.

La presentazione è organizzata in collaborazione con il Comune di Norbello, l’Unione dei Comuni del Guilcier. E anche con il sistema bibliotecario Città Territorio e la libreria Chiara e Stefy di Ghilarza.

L’opera

Il rock è modale o tonale? Ha senso parlare di “dominante” nel blues? Dove inizia e dove finisce un giro di accordi? Questo libro nasce dall’esigenza, comune sia agli ascoltatori più attenti che agli esecutori, di trovare una direzionalità razionale e coerente nei concatenamenti armonici più diffusi nella musica pop-rock. E anche un sistema di analisi armonica in grado di consentire la comprensione delle logiche sintattiche che ne sono alla base. Anni di ricerca e di pratica hanno portato alla stesura di un’impalcatura teorica che tratta la grammatica e la sintassi armonica del repertorio pop-rock e le confronta, in una prospettiva funzionale, con le regole dell’armonia classica.

Il testo – corredato da oltre 160 QR-code per l’accesso a contenuti multimediali – propone un metodo rigoroso e codificato che permette al lettore di penetrare a fondo i meccanismi dell’armonia pop-rock. Senza tralasciare la pratica quotidiana dell’armonia nella scrittura musicale.

Emilio Capalbo

Diplomato a 20 anni in Organo e Composizione Organistica. Dal 2000 è titolare della cattedra di Armonia, Contrappunto, Fuga e Composizione presso il Conservatorio di Cagliari.

È attivo come compositore, organista e anche direttore di coro. Sue composizioni sono state eseguite nel territorio nazionale, in Finlandia, Polonia e Stati Uniti.

Dal 1990 al 1995 è stato componente e co-autore della formazione cagliaritana dei DORIAN GRAY, con i quali ha inciso due album (“Shamano” e “Matamoros”). Poi è stato in tournée in Cina e in Svizzera e ha tenuto numerosi concerti in varie città della Penisola.

Sebastiano Mocci

Originario di Carloforte, Best Italian Singer 2018, ha vinto il primo premio al festival Mogol Battisti 2022.

Il festival Éntula è organizzato dall’associazione culturale Lìberos con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e della Fondazione di Sardegna e con la main sponsorship di GAXA e Tiscali. Media Partner Sardinia Post.

