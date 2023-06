Elly Schlein, clima: “la Destra fa gli interessi delle lobby fossili”

Elly Schlein, clima: “La Destra comprende le problematiche ma preferisce difendere gli interessi economici delle lobby fossili”.

Si è conclusa ieri la seconda giornata di Repubblica delle Idee, l’evento organizzato dal quotidiano a Bologna. Tra i vari ospiti erano presenti il Presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il Commissario europeo per gli affari economici, nonché ex Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e la segretaria del Pd Elly Schlein.

“La Destra comprende le problematiche legate all’emergenza climatica ma preferiscono difendere gli interessi delle lobby legate al fossile”. Dopo la tragedia avvenuta nel mese di maggio in Emilia Romagna, la segretaria del Pd sferra un attacco al Governo Meloni. “L’emergenza climatica colpisce più duramente le fasce più povere della popolazione. I paesi in via di sviluppo sono quelli che fanno più fatica a rialzarsi; e la Destra al Governo porta avanti una retorica di negazione, anzi di astio verso la povertà”. Questo è quanto sostiene la segretaria Schlein intervistata dal Direttore di Repubblica Maurizio Molinari.

“È insensato negare ciò che la scienza afferma da decenni, la destra è capace di fare solo una cosa, nominare i problemi senza trovare soluzioni. Non possiamo essere un paese che spende dopo le emergenze quattro volte quello che spende per la prevenzione.”- prosegue Elly Schlein. Sull’emergenza maltempo in Emilia Romagna chiede che i ristori arrivino al più presto. Sono due miliardi di euro i fondi stanziati dal Governo Meloni per gli interventi nella Regione, ma la Premier ha osservato che nella situazione attuale trovare questi soldi non è impresa di qualche giorno. Per Elly Schein “Il governo deve fare in fretta. È importante anche la nomina del commissario, su cui non deve esserci politicizzazione, sarebbe una mossa imperdonabile”. E sulle ultime dichiarazioni del Ministro Musumeci: “Nove anni per ricostruire? O non conosce questa terra o ha sbagliato mestiere”.

Umberto Zedda