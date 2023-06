Confrontarsi, discutere e generare riflessioni sul ruolo dell’educazione nello sport, nelle famiglie e nella scuola: questo il tema al centro della “Conferenza Educativa: giovani e sport, la partita dell’educazione della vita” organizzata dal CUS Sassari e svoltasi giovedì 21 giugno presso gli impianti sportivi di San Giovanni dell’ateneo turritano.

L’incontro, tenutosi a conclusione della stagione sportiva, ha voluto fornire nuovi stimoli per capire che educatori essere in quest’epoca.

Tra i protagonisti il pedagogista Lorenzo Braina e il pedagogista Don Gaetano Galia. Quest’ultimo, cappellano del carcere di Sassari (nonchè direttore dell’ufficio di pastorale penitenziaria della diocesi di Sassari e direttore della comunità d’accoglienza per detenuti “Don Graziano Muntoni”), partendo dai recenti fatti di cronaca ha sottolineato l’importanza di simili occasioni di ritrovo momenti: oggi i genitori sono soli e bisogna motivarli a confrontarsi e a mettersi in crisi – positivamente e costruttivamente – per affrontare una società confusa nei valori da perseguire.

Soddisfatto il CUS Sassari per la buona riuscita della “Conferenza Educativa: giovani e sport”. Il Centro Universitario sportivo ha annunciato di voler proseguire sulla scia di tale evento, proponendo ulteriori momenti di approfondimento con genitori e atleti.

