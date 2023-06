E – Stiamo al Parco, lo spettacolo del crogiuolo arriva a Casa Saddi

Giovedì a Cagliari a Casa Saddi quarto appuntamento della rassegna di spettacoli per bambine e bambini del crogiuolo E – Stiamo al Parco. I n scena alle 17 lo spettacolo di E se i topolini scoprissero i tombini?, una produzione Abaco Teatro.

Cagliari, 26 giugno 2023 – Prosegue a Cagliari E – Stiamo al Parco, la rassegna di teatro per bambine e bambini organizzata dal crogiuolo a Casa Saddi. Giovedì (29 giugno) alle 17 Marta Proietti Orzella è di scena col suo spettacolo E se il topolini scoprissero i tombini?.

La produzione di Abaco Teatro racconta la storia di una topolina in ribellione contro il genere umano. ll punto di vista degli uomini sui topi non è certo lusinghiero: li ritengono animali che rosicchiano tutto, sporchi, portatori di malattie, e dunque vogliono il loro sterminio indiscriminato. (…) Decisa ad avere il diritto di esistere e di essere anche riconosciuta carina nella sua morbida pelliccetta grigia, la topolina esige di essere trattata con rispetto. (…). Con gli umani desidera fortemente ristabilire un nuovo equilibrio ecologico (…), che permetta la convivenza tra la specie umana e l’immensa specie dei topolini, topi e toponi e tutti gli animali della terra!

Lo spettacolo è particolarmente adatto ai bambini che, coinvolti dalla simpatica topolina, saranno i portatori delle sue proposte. Capiranno che spesso sono gli umani a gettare nell’ambiente sostanze tossiche su tutto il pianeta. Tanti animali e tutto l’ambiente stanno infatti soffrendo per il comportamento di tutti noi.

Gli altri appuntamenti

Nella rassegna altri quattro appuntamenti tutti i giovedì fino al 27 luglio. Il 6 luglio alle 18 in scena la coproduzione del Teatro del Segno con il crogiuolo Io e Andersen, scritta e interpretata da Marco Nateri con Anna Paola Marturano. La barca, il ragazzo e la luna di e con Maria Benoni, Claudia Giuliani, accompagnate al flauto da Lisa Derenzio, è nuova produzione del crogiuolo, in programma il 13 luglio alle 18. Il 20 luglio alle 18 Boche Teatro sul palcoscenico con Bu! Che Paura! Che Mostro Ti Mostro?. A seguire (novità che si aggiunge in corsa nel cartellone) un concerto alle 19 dell’Orchestra Notedoro, formata da bambini, maestri e genitori. Chiude la rassegna, il 27 luglio alle 18, lo spettacolo del crogiuolo La valle dei Mulini.

Biglietto posto unico a 5 euro. Informazioni e prenotazioni al numero 3348821892.

E – Stiamo al Parco è una rassegna organizzata col contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport)