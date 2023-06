Due incontri su Insularità e modelli di turismo partecipativo e sostenibile

Insularità e modelli di turismo partecipativo e sostenibile. Il 22 e 23 giugno se ne parla in due laboratori di formazione

Cagliari, 21 giugno 2023 – Giovedì 22 e venerdì 23 giugno, con inizio alle 9.30, si terranno a Cagliari due workshop nell’ambito del Progetto ISL (Forming interdisciplinary Island Communities of Practice operating for sustainable cultural tourism models), con l’obiettivo di introdurre pratiche partecipative nella formazione di modelli di turismo culturale insulare. Alla due giorni di seminario parteciperanno accademici e stakeholders provenienti da diverse parti dell’Isola, con rappresentanti e decisori politici locali, professionisti del turismo, organizzazioni culturali, enti, associazioni e altre parti socioeconomiche interessate.

I due incontri si svolgeranno nell’Aula rossa del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura (via Corte d‘Appello), con il coordinamento di Chiara Garau e Giulia Desogus (UniCa), con Dionisia Koutsi, urbanista dell’Università della Tessaglia (Grecia).

I laboratori; nell’ambito di un partenariato internazionale con Germania, Grecia e Cipro; intendono coinvolgere le parti interessate per mappare la cultura insulare e costruire; attraverso l’uso di strumenti partecipativi e in collaborazione con il gruppo di progetto; una comune “visione insulare” delle pratiche di turismo più sostenibile. Lo scopo è quello di aumentare la consapevolezza sull’importanza del patrimonio culturale insulare locale; promuovere le regioni insulari come scelte di turismo culturale. In particolare gli appuntamenti sono orientati ai possibili profili turistici alternativi per la Sardegna e per la città di Cagliari.

