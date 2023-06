Domani (giovedì 22 giugno) alle 17.30 al TsE di Cagliari “Efisio e la Peste” di e con Daniele Pettinau per “Teatro e Marmellata” 2023

Un viaggio nel tempo, tra storia e leggenda con “Sant’Efisio e la Peste”:

originale e coinvolgente spettacolo per burattini a guanto ideato, scritto e “animato” da Daniele Pettinau e prodotto dal Teatro La Maschera e Batisfera Teatro;

in cartellone DOMANI ( giovedì 22 giugno ) alle 17.30 al TsE di via Quintino Sella, nel cuore di Is Mirrionis a Cagliari per il penultimo appuntamento con “Teatro e Marmellata”; la rassegna dedicata a giovanissimi e famiglie organizzata dal Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda e inserita nel progetto pluriennale “Teatro Senza Quartiere / per un quartiere senza teatro”.

Ispirata alla figura del martire guerriero che liberò la città di Cagliari e la Sardegna dalla terribile epidemia a metà del ‘Seicento, la pièce narra il miracolo compiuto dal Santo, patrono dell’Isola; offrendo una inedita spiegazione sul “come” sia stato possibile sconfiggere la malattia giunta dal mare e diffusasi, subdola e inarrestabile, da Nord a Sud, mietendo decine e decine di vittime.

Nel tentativo di arrestare l’incedere inesorabile della peste, nel 1652 la Municipalità fece voto di dedicare una processione al Santo affinché salvasse il capoluogo dal morbo; ogni anno, dal termine dell’epidemia, il corteo si snoda da Cagliari a Nora, luogo del martirio, per celebrare la liberazione dell’Isola.

Un esempio significativo e suggestivo di devozione popolare, in cui sfilano, con gli abiti tradizionali della festa, i rappresentanti di città e paesi provenienti da tutta la Sardegna; che attraversano il capoluogo per poi compiere il pellegrinaggio, scandito dai canti, fino alla chiesetta di Sant’Efisio a Nora, e di nuovo fino a Cagliari.

Daniele Pettinau e il teatro di figura

Artista eclettico – attore e autore, mimo, clown e acrobata –

Daniele Pettinau si cimenta con il teatro di figura, per raccontare con l’immediatezza e la poesia dei burattini la straordinaria impresa del paladino della fede; impegnato nella strenua lotta contro il male e in difesa della genti dell’Isola (anche) contro lo spietato morbo portato dalle navi partite dalla Catalogna.

“Sant’Efisio e la Peste” è uno spettacolo a misura di bambine e bambini, che tra spunto da un episodio noto e significativo della storia della Sardegna e testimonia il legame tra le genti dell’Isola e il santo patrono.

«Tutti conosciamo Sant’Efisio, la sua fama lo precede, come Santo amato in tutta la Sardegna; tutti sappiamo che grazie al suo aiuto la città di Cagliari si salvò da una furiosa epidemia di peste!» –

sottolinea nella presentazione Daniele Pettinau –.

«Quello che non sappiamo però è il “come”. Ebbene signori bambini, lo spettacolo ci racconta di “come” Efisio sconfisse la peste diventando l’eroe di tutti i Sardi».

La gloriosa epopea del Santo che risponde alle invocazioni del suo popolo e ne allevia le sofferenze, riuscendo infine a fermare l’avanzata della peste con il potere delle preghiere e grazie al suo spirito indomito di soldato, dapprima persecutore dei cristiani agli ordini di Diocleziano poi valoroso guerriero di Cristo, pronto a battersi fino alla fine, fino al martirio, per testimoniare la propria fede, rivive sulla scena con i personaggi in miniatura e con tutta la forza espressiva dei teatro de burattini, tra l’emozione e il divertimento di grandi e piccini.

Il cartellone

Dopo l’anticipazione – domenica 12 marzo alle 17 , con il debutto di “Io Andersen” , uno spettacolo di e con Marco Nateri, con la partecipazione dell’attrice e incisora Anna Paola Marturano, in prima nazionale al TsE – la rassegna “Teatro e Marmellata” 2023 entra nel vivo con altri cinque appuntamenti nel mese di giugno, per altrettanti giovedì pomeriggio tra favole antiche e moderne, spericolate avventure e canzoni.

Ouverture tra musica e parole giovedì 1 giugno alle 17.30 con le “Filastrocche’n’Roll” di e con Renzo Cugis e Gianfranco Liori; mentre giovedì 8 giugno alle 17.30 spazio a “Arlecchino e il furto d’amore” di e con Paolo Cattaneo e i suoi burattini a guanto.

Giovanissimi artisti in scena giovedì 15 giugno alle 17.30 per “Gli Esami di Arlecchino” della Compagnia dei Ragazzini di Cagliari; diretta da Monica Zuncheddu, nel segno di Gianni Rodari.

S’intitola “Efisio e la peste” lo spettacolo di burattini de La Maschera “animato” da Daniele Pettinau in programma giovedì 22 giugno alle 17.30; infine sempre per il divertimento di grandi e piccini giovedì 29 giugno alle 17.30 il Teatro Impossibile propone “Ercole…. che fatica essere un supereroe” di e con Emanuela Lai… tra mito e modernità.

Il progetto

La rassegna “Teatro e Marmellata” 2023 si inserisce nel progetto pluriennale “TEATRO SENZA QUARTIERE/ per un quartiere senza teatro” 2017-2026 a cura del Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda –

in collaborazione con la Parrocchia di Sant’Eusebio di Cagliari; con il patrocinio e il sostegno dell’Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Verde Pubblico del Comune di Cagliari, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e del MiC / Ministero della Cultura e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Fondamentale l’apporto di partner e sponsor privati, a partire dal main sponsor IMOBILIANDO di Roberto Cabras che sostiene l’intero progetto quinquennale; come dell’azienda Fratelli Argiolas carpenteria metallica: grazie alla quale sono stati realizzati alcuni degli adeguamenti tecnici del palcoscenico e del teatro e il partner tecnico DUBS Organizzazione Tecnica per lo Spettacolo di Bruno Usai.

Il progetto “TEATRO SENZA QUARTIERE/ per un quartiere senza teatro” 2017-2026 vede in prima fila, accanto al Teatro del Segno, l’Accademia Internazionale della Luce:

il Teatro Tages, il Comitato Casa del Quartiere, Teatro impossibile; La compagnia Salvatore della Villa, l’Associazione Culturale Musicale Orchestra da Camera “Johann Nepomuk Wendt”; la Compagnia dei Ragazzini di Cagliari diretta da Monica Zuncheddu, l’Associazione Culturale CORDATA F.O.R.; infine il CeDAC (Centro Diffusione Attività Culturali) che organizza il Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna.

