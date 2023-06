Domani (giovedì 15 giugno) h 19 a Cagliari, Gemma Bovati presenta “Milady e Fred” (Bookabook 2023)

Viaggio tra pensieri e emozioni, stati d’animo e considerazioni sulla realtà con “Milady e Fred. Le loro conversazioni appese” di Gemma Bovati (Bookabook – 2023) nell’incontro con la poetessa e scrittrice cagliaritana, in compagnia del giornalista Alberto Caboni, in programma DOMANI ( giovedì 15 giugno ) alle 19 nel Foyer del Teatro Massimo di Cagliari, sotto le insegne di Legger_ezza 2023, il progetto di Promozione della Lettura a cura del CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna – giunto alla sua quinta edizione e realizzato in collaborazione con la Libreria Edumondo, con un focus sulla letteratura contemporanea per una riflessione su temi cruciali del presente, tra evoluzione culturale e contraddizioni della società.

Focus su piccole e grandi tragedie e dilemmi del quotidiano, attraverso i dialoghi tra due personaggi:

«due amici che si sostengono e si supportano in questa vita che a volte, tra una rottura con il partner o un commento invidioso di troppo, è capace di dare forti spallate» –

come sottolinea l’autrice, che ne LaBovati ha trovato la chiave per raccontare di sé e delle stranezze del mondo –.

«Milady e Fred, oltre a essere gli ironici protagonisti di questa storia, rappresentano le molte sfaccettature dell’individualità umana. Sfaccettature che, dopotutto, ricordano molto quelle di ognuno di noi».

Un’indagine esistenziale che si traduce in una narrazione a due voci, in cui attraverso la spietata sincerità ma anche la comprensione reciproca dettate da una profonda amicizia Milady e Fred si interrogano su temi importanti e delicati, di stretta attualità, ma di respiro universale, con humour e cinismo, senza prendersi troppo sul serio, elaborando una loro personale visione filosofica.

«Anche se costituita da episodi e fatti che si svolgono con ripetitività, la quotidianità spesso sa essere complessa, spiacevole, difficile da affrontare» – ricorda Gemma Bovati –.

«Per questo anche ciò che succede ogni giorno merita di essere analizzato e sviscerato per bene, magari insieme a un caro amico, davanti a una birretta e qualche salatino». La forza svelante delle parole, in una forma letteraria che vanta precedenti illustri, da Platone a Cesare Pavese, fino a Simone Tempia e la sua “Vita con Lloyd”, permette di analizzare e mettere a nudo non sempre scontate o evidenti, a volte scomode verità.

Milady e Fred

Milady e Fred si pongono degli interrogativi, cui non sempre è possibile dare una risposta. Creature dell’immaginario, nate dalla fantasia di Gemma Bovati (già autrice di “Haiku e altri cieli”, una raccolta di poesie e pensieri e “Coraggio”, inserito in “Racconti della Sardegna” di Historica), «sono appesi nello spazio del tempo. Qualcuno pensa vivano in Sardegna e che i loro nick siano solo uno spocchioso modo di darsi un tono nella provinciale Casteddu. Hanno superato gli enta, ma spesso tornano a essere bambini, adolescenti davanti a emozioni profonde e contrastanti. Spennellano verità che conosciamo, ma che spesso stentiamo a ricordare, eppure tenerle a mente aiuterebbe a vivere in modo più sereno».

In una dimensione conviviale e rilassata, tra scambi di battute argute e pungenti, ma anche rassicuranti e consolatorie, i due amici, sensibili e «amanti della vita», ma anche curiosi di tutte le diverse sfaccettature del reale, con garbo e leggerezza cercano di afferrare quel che si cela sotto la superficie, con la consapevolezza, l’ironia, la lucidità e il disincanto di due adulti ancora capaci di sognare un mondo migliore.

L’autrice

Gemma Bovati è nata a Cagliari nel secolo scorso. Qualche anno più tardi, vede la luce LaBovati, sua anima autentica specializzata nel raccontare di sé e delle stranezze del mondo. Vive ancora sull’isola di Sandalia e viaggia spesso, essendo amministratrice delegata del suo tempo. Già autrice di una raccolta di poesie e pensieri, Haiku e altri cieli (2020), nel 2022 pubblica Coraggio, brano inserito in Racconti della Sardegna di Historica. Oggi dà voce alle conversazioni di Milady e Fred e ci racconta le riflessioni non dette di noi stessi. Per fare questo, rompe lo schema e si sdoppia!

Prossimi appuntamenti

Il programma di Legger_ezza 2023 del CeDAC Sardegna in collaborazione con la Libreria Edumondo prosegue giovedì 22 giugno alle 19 nel Foyer del Teatro Massimo di Cagliari con la presentazione di “Mezzo giro di velluto” (Edizioni Effetto, 2022) il romanzo di Mirco Cogotti a cura di Claudia Rabellino Becce mentre giovedì 29 giugno alle 19 sarà la volta di Stefania Marongiu che presenterà “La parte della memoria. Storia privata di Saverio Tutino” (Alcatraz Edizioni, 2023) in un dialogo con Giacomo Casti.

INGRESSO GRATUITO (fino a esaurimento posti)