Domani a Ulassai anteprima della XXIV edizione del Festival dei Tacchi

Domani, 10 giugno, anteprima a U lassai con l’esito dei bambini della scuola primaria “Il pastorello e la carretta”. Una dedica speciale a Maria Lai a 10 anni dalla scomparsa.

Anteprima per la XXIV edizione del Festival dei Tacchi organizzato dalla compagnia cagliaritana Cada Die Teatro, in programma dal 4 al 9 agosto tra i territori di Jerzu e Ulassai con la direzione artistica di Giancarlo Biffi.

Domani, 10 giugno alle 16, nel salone di piazza Barigau a Ulassai andrà in scena un sentito e doveroso omaggio a Maria Lai, di cui quest’anno si ricordano i 10 anni dalla scomparsa. “Il pastorello e la capretta” è infatti l’esito scenico che vede protagonisti gli studenti della scuola primaria del paese diretti da Lara Farci e Silvestro Ziccardi del Cada Die Teatro.

Arte, natura e comunità protagonisti

A guidare gli organizzatori del Festival c’è da sempre il desiderio di intensificare le relazioni con il territorio e i suoi abitanti. Arte, natura e comunità sono i veri protagonisti di questa rassegna che ogni anno scommette sul fare cultura nei luoghi meno battuti dal turismo. Nasce così il laboratorio tenuto a Ulassai da Farci e Ziccardi durante lo scorso inverno. Soprattutto dal desiderio di stringere sempre di più le relazioni tra persone attraverso l’amore per l’arte. E così da febbraio, ogni settimana, avveniva infatti l’incontro con le bambine e i bambini che hanno lavorato sul testo, si sono divertiti a sperimentare l’uso delle launeddas e si sono prodigati in interviste ai compaesani. Hanno inoltre raccoglto aneddoti sulla vita di Maria Lai che riporteranno in scena. Ciò è stato possibilee anche grazie all’impegno di insegnanti come Barbara Murgia, Silvana Deiana, Luisa Pilia, del dirigente scolastico Alessandro Bianco e della signora Maria Cavia. Per l’occasione i suoni e le musiche originali sono stati scritti da Francesco Medda Arrogalla.

Biglietti e abbonamenti

Oltre all’abbonamento a tutte le giornate del Festival per un totale di 19 spettacoli a 140 euro (110 se ridotto), gli spettatori potranno scegliere di acquistare i singoli biglietti o anche la “card notte”, ossia uno speciale abbonamento agli spettacoli della prima serata (escluso “Of the nightingale I envy the fate” dei Motus).

