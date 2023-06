Domani a Portoscuso (Sud Sardegna) quarta giornata dei seminari di Mare e Miniere. In serata i concerti di Riccardo Tesi e di Manu Théron e Damien Toumi

Quarta giornata di Mare e Miniere, domani – venerdì 23 giugno – a Portoscuso, il paese costiero del Sud Sardegna dove sono in corso, da martedì fino a domenica 25, i seminari e i concerti di canto e musica di matrice popolare organizzati dall’associazione culturale Elenaledda Vox, con la direzione musicale del compositore e polistrumentista Mauro Palmas.

La mattina dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30, proseguono quindi negli spazi dell’antica tonnara di Su Pranu i vari corsi che compongono la ricca e variegata offerta formativa dei seminari, con un corpo docente che annovera tra le sue file musicisti d’eccellenza:

Luigi Lai, (per le lezioni di launeddas), Riccardo Tesi (organetto diatonico), Marcello Peghin (corso di chitarra), Elena Ledda e Simonetta Soro (canto popolare), Mario Incudine e Silvano Lobina (musica d’insieme), Andrea Piccioni (tamburi a cornice), Alessandro Foresti (canto corale), Giulia Cavicchioni (laboratorio di musiche dal mondo), Cuncordu e Tenore de Orosei (laboratorio di canto a tenore), oltre allo stesso Mauro Palmas (laboratorio di mandola).

Anche diverse presenze internazionali in questa edizione dei seminari: la cantante keniota Claudia Masika con il batterista e percussionista svizzero Willi Hauenstein, e il Duo Lavoà Lapò, ovvero Manu Théron e Damien Toumi, cantanti e percussionisti (di tamburi a cornice) occitani della Provenza.

Proprio questi ultimi due saranno, inoltre, i protagonisti del concerto di apertura della serata di domani (venerdì 23) alle 21.30. Una comune forza poetica e culturale è alla base dell’incontro di questi interpreti che uniscono i loro percorsi di rinnovamento della musica occitana, lavorando su repertori sacri e profani, tra spiritualità e quotidianità.

Riccardo Tesi

Anche lui impegnato come docente dei seminari, salirà sul palco nel secondo set Riccardo Tesi, che ritorna a Mare e Miniere dopo qualche anno. Organettista e compositore, considerato uno dei musicisti più audaci e autorevoli della scena world europea, il musicista toscano è uno dei pionieri della riscoperta dell’organetto diatonico in Italia, strumento popolare del quale ha rivoluzionato il linguaggio e ampliato il vocabolario al di là della tradizione.

Travalicatore di frontiere geografiche e stilistiche, nel corso della sua quarantennale carriera ha collaborato, dunque, con nomi prestigiosi della world music italiana e straniera (Caterina Bueno, Daniele Sepe, Patrick Vaillant, John Kirkpatrick, Elena Ledda), del jazz (Gabriele Mirabassi, Ginaluigi Trovesi, Maria Pia De Vito), del rock (Piero Pelù, PGR, Skiantos) e della grande canzone d’autore (Fabrizio De André, Ivano Fossati, Gianmaria Testa, Giorgio Gaber, Cristina Donà, Tosca). Leader di Banditaliana , uno dei gruppi nostrani più acclamati a livello internazionale, e componente dei Samurai, quintetto di all stars dell’organetto europeo, ha suonato, inoltre, nei più importanti festival folk e jazz europei e in tournée in Australia, Canada e Giappone.

Ventiquattro gli album a suo nome: il più recente, “La giusta distanza”, pubblicato lo scorso aprile, indica la traccia del suo concerto di domani sera (venerdì 23) a Portoscuso, dove Riccardo Tesi sarà accompagnato dall’Orchestra Poco Stabile di Mare e Miniere, formazione a geometria variabile composta da alcuni dei musicisti-docenti dei seminari: Mauro Palmas alla mandola, Marcello Peghin alla chitarra, Alessandro Foresti al piano e Silvano Lobina al basso.

Informazioni

La serata, come sempre, è aperta al pubblico con ingresso gratuito. Per informazioni: mareminiere@gmail.com.

I seminari e i concerti di Mare e Miniere sono organizzati dall’associazione culturale Elenaledda Vox con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Portoscuso, con la collaborazione di Corsica Sardinia Ferries, rete italiana World Music, e la media partnership di Blogfoolk.

I concerti

Portoscuso, tonnara Su Pranu (ingresso gratuito)

Martedì 20 giugno, ore 21.30

“Rade” di e con Paolo Angeli

Gianni Denanni e Daniele Giallara con Nino Manca (chitarra) e Graziano Caddeo (fisarmonica) (canti a chiterra)

Mercoledì 21 giugno, ore 21.30

“La via del pepe”, i mercati del Mediterraneo

Di Massimo Carlotto – testi delle canzoni di Maria Gabriela Ledda

Con Simonetta Soro (voce narrante), Elena Ledda (voce), Mauro Palmas (liuto cantabile), Marcello Peghin (chitarra), Silvano Lobina (basso), Marco Argiolas (clarinetto)

Giovedì 22 giugno, ore 21.30

Kaballà con Antonio Vasta e l’Orchestra Poco Stabile di Mare e Miniere

Claudia Masika con Willi Hauenstein e l’Orchestra Poco Stabile di Mare e Miniere

Venerdì 23 giugno, ore 21.30

Manu Théron e Damien Toumi (musica occitana)

“La giusta distanza” di Riccardo Tesi e l’Orchestra Poco Stabile di Mare e Miniere

Sabato 24 giugno, ore 21.30

Concerto degli allievi del laboratorio “Musiche dal Mondo” diretto da Giulia Cavicchioni

Anteprima del docufilm di Mare e Miniere

Domenica 25 giugno, ore 21.30

Concerto finale dei seminari