Domani a Pensiero Stupendo, sarà ospite la concorrente di “Miss Italia”, Martina Simbula

È quasi tutto pronto per la nuova puntata di “Pensiero Stupendo”, che verrà trasmessa domani 18 giugno, alle 10,30, sulle web Radio: Music Factory Oristano, Radio Team 2000, Villaurbana Music, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Country Music Italia, Radio Felix e Radio Centrale Oristano.

Sarà una diretta di grande spessore, dedicata alla bellezza, al fascino e all’eleganza in quanto sarà ospite della puntata una concorrente di “Miss Italia”, Martina Simbula. Chiediamo alla conduttrice del programma, Mariangela Puddu, di svelarci in anteprima delle notizie riguardanti la Miss: “Ho inviato Martina nel mio programma, per condividere con i radioascoltatori la sua meravigliosa esperienza vissuta in una delle passerelle più importanti della TV: “Miss Italia”. Martina ha vinto la fascia di “Miss Cinema” e “Miss Eleganza Sardegna”, classificandosi seconda nella Finale Regionale. È un bel traguardo per una giovane cabrarese di 19 anni, con tanti sogni da realizzare. Martina ha la passione per la moda, la pallavolo, ma non trascura lo studio. Infatti, è iscritta al primo anno di Mediazione Linguistica e Culturale presso l’Università Degli Studi di Padova, inoltre ama viaggiare ed è proprio per questo motivo che ha scelto di partecipare al concorso di Miss Italia. Per ora non svelo altro, ma scoprirete tutto il resto, nel programma radiofonico di domani 18 giugno, a partire dalle 10,30″.