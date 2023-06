Dl Enti: Giagoni (Lega), sostegno a comuni con uso aliquote 2022 per immobili categoria D

Roma 22 giu. – “Grazie ad un emendamento della Lega per gli immobili di categoria catastale D – fabbriche, opifici, edifici adibiti a servizi – si utilizzeranno le aliquote previste per il 2022 a fronte della riduzione di gettito di oltre il 40% per i comuni.

Un obiettivo raggiunto grazie ad una azione concertata tra Ministero dell’Interno, Mef e Agenzia delle Entrate; per un valore di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023; cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica.

Abbiamo voluto raccogliere la sollecitazione di ANCI per porre rimedio agli aggiornamenti normativi peggiorativi che hanno dato origine a questa prevista contrazione. Nel dettaglio, si ricava in prospettiva un utilissimo contributo finanziario per i Comuni e si genera nuova linfa vitale per gli enti locali più vicini ai cittadini; rafforzandone l’azione senza gravare ulteriormente sui cittadini. Ancora una volta, diamo prova di ascolto ed attenzione alle istanze dei territori”.

Lo dichiara il deputato della Lega Dario Giagoni, primo firmatario dell’emendamento.