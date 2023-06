Dichiarazione di Silvio Lai, deputato Pd della Commissione bilancio della Camera

Queste le parole di Silvio Lai: “Solinas come mago Zurli. A ripetizione dal suo cilindro escono, in questi giorni, nuovi progetti per scuole, ospedali e strade. Tuttavia in oltre quattro anni ha sistematicamente ignorato tali progetti. Ora li annuncia a otto mesi dalle elezioni. Se non fossero questioni serie che attraversano la vita dei cittadini verrebbe da ridere. Ma non ci permettiamo proprio perché pensiamo a quelle persone alle quali non sono stati garantiti i diritti primari all’istruzione, alla salute e alla mobilità. Solinas riscopre ora, nelle sue sortite da prestigiatore, che c’è da completare la strada Sassari Alghero noncurante del fatto che da settembre del 2021 è commissario straordinario, nominato dal governo, alla mobilità viaria della Sardegna. Ora ha fretta, vorrebbe fare partire i lavori e lo annuncia urbi et orbis utilizzando le sale della Prefettura in una riunione convocata dal Prefetto Dessì al quale hanno partecipato, come riportano i giornali, tre parlamentari del centrodestra. Chi li ha invitati? E perché non tutti i parlamentari dell’area interessata? Sarebbe grave se l’invito fosse partito dalla Prefettura, luogo istituzionale, è bene ricordarlo, che rappresenta lo Stato sul territorio e non certo questa o quella fazione politica. La prefetto Dessì avrà certamente modo di chiarirlo. Non vorremmo ricorrere all’utilizzo del sindacato ispettivo in Parlamento”.