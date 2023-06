“Destinazione Ogliastra DMO”

Domani al via la due giorni di meeting e incontri con protagonisti 22 sindaci e gli operatori economici

Ogliastra 13.06.23 – Proseguono gli incontri territoriali per la nascita della Destinazione Ogliastra: il GAL Ogliastra protagonista riconosciuto di questa importante svolta per lo sviluppo del territorio, prosegue rapidamente nella definizione di un organismo rappresentativo della Destinazione con la partecipazione del ricettivo e delle organizzazioni di esperienze per la creazione di un nuovo e ricco catalogo di prodotti e di servizi.

Il primo Forum del Turismo si è tenuto nella sede della Provincia lo scorso mese di maggio; ha visto la partecipazione di 150 addetti ai lavori del settore turistico; inoltre a Tortolì il 14 e 15 giugno nella sala consiliare di Via Mameli prendono il via i prossimi appuntamenti in calendario utili a dare gambe al progetto.

advertisement

Una due giorni di incontri, assemblee e meeting che si avvia con la convocazione dei 22 sindaci; e, inoltre, dei presidenti delle 3 Unioni dei comuni per la costituzione formale della DMO Ogliastra (Destination Management Organization); come Associazione di Promozione Sociale APS, e per l’avvio operativo dei 4 Club di prodotto con il progetto del primo Catalogo Turismo Ogliastra 180 Giorni.

Il programma

Domani mercoledì 14 giugno alle ore 9,30 sono chiamati a prender parte alle iniziative i sindaci di tutti i 22 paesi; riuniti in assemblea, dovranno definire il modello di governance e le linee strategiche di sviluppo della Destinazione Ogliastra. Alle ore 16,00 seguirà il meeting del settore ricettivo; con l’obiettivo di mettere a punto l’agenda di sviluppo del sistema turistico Ogliastra e la costituzione dei 4 Club di prodotto della Destinazione.

Giovedì 15 giugno dalle ore 9,30 si riuniranno gli operatori dei 4 principali settori che hanno preso parte al recente Forum Turismo della Destinazione Ogliastra e che hanno avviato la nascita dei 4 nuovi Club di prodotto, rappresentativi dell’offerta turistica del territorio che riguardano il balneare e nautica, l’identità, cultura ed eventi, gli outdoor e il cibo e produzioni tipiche.

Gli appuntamenti del 14 e 15 giugno hanno lo scopo di individuare i contenuti di offerta e servizio di ogni Club di prodotto, condividere struttura e contenuti del Catalogo prodotti e servizi di destinazione per la partecipazione al TTG 2023, concordare le modalità di costituzione e organizzazione dei Club di prodotto e definire l’agenda di lavoro dei Club fino a settembre.

Clicca qui per altre news