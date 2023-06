DepSure presenta il nuovo singolo “Solo io e te” disponibile su YouTube

Il noto esponente della scena R&B ha pubblicato su YouTube e sui suoi canali social il videoclip ufficiale del suo nuovo remix dell’iconico brano “Just the Two of Us” di Grover Washington Jr.

DEPSURE, noto volto della scena R&B nazionale, ha pubblicato, su YouTube e sui suoi canali social, il suo nuovo brano,”SOLO IO E TE”, accompagnato dal videoclip ufficiale, diretto da Giordano Mattar.

Dopo l’ultima release, “Sognatore”, pubblicata lo scorso 5 maggio, il brillante artista molisano presenta il suo remix dell’iconico brano degli anni ’80, “Just the Two of Us”, di Grover Washington Jr. e Bill Withers. DEPSURE porta, così, la sua nuova proposta per la stagione estiva che si preannuncia, grazie alla sua ampia ricondivisione su tutte le piattaforme social, già come un possibile trend musicale e coreografico.

“SOLO IO E TE” è un brano che nasce dalla capacità del brillante artista molisano di intercettare il sound evergreen della musica del passato che è parte del suo background. Una riscrittura di un classico, in chiave moderna, che esalta la freschezza dell’attitudine del cantante che lascia emergere la sua grande intuitività nell’individuare le potenzialità delle sonorità di una hit dallo stile intramontabile.

DEPSURE, inoltre, attraverso lo script del, già cliccatissimo, videoclip ufficiale del remix, amplia il significato della tematica del brano originale: prendendo a pretesto la descrizione dell’idillio d’amore all’interno di una relazione romantica, traspone il sentimento nel rapporto tra l’individuo e altri differenti elementi mostrando, così, alcune tra le innumerevoli forme che può assumere la più travolgente delle passioni umane.

“SOLO IO E TE” è stato registrato presso Underbear Studio, mix e mastering del progetto sono a cura di Nicola Buzzo Cocca, mentre l’artwork del progetto è stato realizzato da Giordano Mattar.

CREDITS AUDIO

Testo: DepSure

Remix: DepSure

Mix & Master: Nicola Buzzo Cocca

Registrato presso: Underbear Studio

Artwork: Giordano Mattar

CREDITS VIDEO

Script: DepSure

Directed by: Giordano Mattar e DepSure

Editing: Giordano Mattar

Bio DepSure

DepSure, all’anagrafe Alessio De Pasquale, è un giovane artista classe 2000 originario di Campobasso. Fin dall’infanzia mostra un grande interesse per la musica, intraprendendo lo studio di diversi strumenti e cimentandosi nel canto.

Scopre il genere hip hop nel 2014 e nel luglio 2016 pubblica su YouTube il suo primo singolo, “POTPOURRI”. Nel maggio del 2018 pubblica su tutte le piattaforme digitali il suo primo ep “8 ~ Reasons”, composto da 8 brani completamente scritti e prodotti dall’artista. Nell’agosto del 2018 partecipa alla competizione musicale nazionale di Casa Sanremo Tour superando il secondo step e guadagnandosi l’accesso tra i 100 semifinalisti al Palafiori di Sanremo nel gennaio 2019.

Il mese successivo viene ospitato presso la sala Teatro Luigi Tenco del Palafiori di Sanremo, dove si esibisce. Ad aprile 2020 pubblica il singolo “Melodia”, in collaborazione con la cantante/modella londinese Kaory Desole. Il brano riesce ad entrare nelle playlist Top Country: United Kingdom e Top City: Dublin. Successivamente, con “Habitat” firma il primo capitolo del suo percorso con AAR Music Label.

A fine 2021 è tra i finalisti, nella squadra di Shablo, del talent IS ME – Music Edition andato in onda su MTV e in questa occaisone DepSure porta in scena la sua evoluzione stilistica, votata all’r&b, al soul e alla synthwave.

Su questo filone pubblica i suoi ultimi singoli: “Tentazione”, “Endorfina” e “Malinconia” che insieme compongono una trilogia sulla tematica delle relazioni.Tra le ultime release dell’artista ricordiamo: “Amorfismo”, con la partecipazione dell’Isernia Gospel Choir, pubblicata lo scorso marzo e “Sei Diventata” featuring Viscardi, pubblicata lo scorso giugno.

Il 30 settembre 2022 pubblica il brano “Marianne” e il 7 dicembre torna con il nuovo singolo “6 SHOT DI TE”.ll 16 marzo ha pubblicato l’EP acustico “Saudade”. Il 5 maggio torna sulla scena con il nuovo singolo “Sognatore”.